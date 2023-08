"Widzieliśmy te doniesienia. Jeśli się potwierdzą, nikt nie powinien być zaskoczony" - powiedziała Watson w komentarzu dla PAP.

"Prezydent został poinformowany o doniesieniach na temat katastrofy samolotu w Rosji" - przekazał w jednozdaniowym oświadczeniu Biały Dom. Była to odpowiedź na pytania dziennikarzy o katastrofę samolotu w obwodzie twerskim, na pokładzie którego miał - według listy pasażerów - lecieć szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn.

Biden: "Niewiele rzeczy dzieje się w Rosji, za którymi nie stoi Putin"

Nie wiem, co się stało z Jewgienijem Prigożynem, ale nie jestem zaskoczony doniesieniami dotyczącymi jego śmierci - oświadczył w środę prezydent USA Joe Biden. Zasugerował, że za katastrofą samolotu szefa najemniczej Grupy Wagnera stał Władimir Putin.

"Być może pamiętasz, kiedy zostałem o to przez ciebie zapytany, odpowiedziałem, że (na miejscu Prigożyna) uważałbym na to, czym jeżdżę. Nie wiem na pewno, co się stało, ale nie jestem zaskoczony" - powiedział prezydent, zwracając się do dziennikarza agencji Reutera.

Pytany, czy za katastrofą samolotu Prigożyna stał Władimir Putin, Biden odparł, że "niewiele rzeczy dzieje się w Rosji, za którymi nie stoi Putin", lecz dodał, że nie ma wystarczająco dużo informacji, by definitywnie odpowiedzieć na pytanie. "Ćwiczyłem przez ostatnie półtorej godziny" - dodał.

Biden w tym tygodniu przebywa nad jeziorem Tahoe w Nevadzie. Jak podał Biały Dom, w środę brał udział w ćwiczeniach pilates i na rowerze stacjonarnym.

