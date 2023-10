"Stany Zjednoczone będą z Izraelem na zawsze"

"Przyjechałem do Izraela z prostym przesłaniem: nie jesteście sami, tak długo jak istnieją Stany Zjednoczone, a będą istniały na zawsze, nigdy nie pozwolimy wam, byście byli sami" - powiedział Biden. Jak dodał, zamachy Hamasu były najkrwawszym dniem dla Żydów od czasu Holokaustu, lecz w przeciwieństwie do Holokaustu.

"Świat wtedy na to patrzył i nic nie zrobił. Nie będziemy stać z boku i nic nie robić. Nie dzisiaj, nie jutro, nigdy" - zapewnił Biden.

"Bezprecedensowy pakietu na rzecz obrony Izraela"

Zwrócę się do Kongresu o przyjęcie bezprecedensowego pakietu na rzecz obrony Izraela - zapowiedział w środę prezydent USA Joe Biden w Tel Awiwie na koniec swojej wizyty.

"Zapewnimy, byście mieli to, co potrzebujecie, by obronić swój naród. Przez dekady, zapewnialiśmy jakościową przewagę militarną i w tym tygodniu zwrócę się do Kongresu Stanów Zjednoczonych o bezprecedensowy pakiet wsparcia. (...) Zapewnimy, że Żelazna Kopuła pozostanie w pełni wyposażona" - mówił Biden w przemówieniu po rozmowach z izraelskim rządem w Tel Awiwie.