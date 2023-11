Inflacja cen żywności w Stanach Zjednoczonych wynosiła w październiku 2,1 proc. Jednak nie wszystkie produkty kosztują więcej niż rok temu - podaje CNBC.

Tegoroczna kolacja z okazji Święta Dziękczynienia będzie tańsza, w dużej mierze dzięki niższym cenom indyka. Według Federacji Amerykańskich Biur Rolniczych średni koszt obiadu dla 10 osób wyniesie 61,17 dolarów, co oznacza spadek o 4,5 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem.

Reklama

Geneza Święta Dziękczynienia sięga początków XVII wieku, kiedy do Ameryki przybyli pierwsi osadnicy z Europy, którzy założyli kolonię Plymouth w stanie Massachusetts. W 1621 roku urządzili oni trzydniową uroczystość, by uczcić udane żniwa i podziękować za boże dary.

To ruchome święto oficjalnie zostało ustanowione w czasie wojny secesyjnej, kiedy prezydent Abraham Lincoln ogłosił ostatni czwartek listopada Dniem Dziękczynienia.

Reklama

Jak mówiła w telewizji CNBC Ashley Rose Young z waszyngtońskiego Muzeum Historii Ameryki, na stole osadników prawdopodobnie nie było indyka, tylko dziczyzna, kaczki i gęsi. Popularyzacja obchodów święta w jego obecnej formie i zwyczaju jedzenia indyka to efekt działalności pisarki Sary Hale, tworzącej na początku XIX wieku.

Obecnie Święto Dziękczynienia to okazja do refleksji nad tym, za co jesteśmy wdzięczni w życiu. W ten dzień Amerykanie spotkają się na uroczystych kolacjach, na których główną potrawą jest pieczony indyk z nadzieniem, ziemniakami lub batatami i żurawiną.

Święto Dziękczynienia poprzedza "ułaskawienie" indyków przez prezydenta, które stanowi nieoficjalny początek okresu świątecznego w Ameryce.

Tradycja "ułaskawiania" indyków przez prezydentów sięga Abrahama Lincolna, który miał w ten sposób uratować życie swojego indyka przed Bożym Narodzeniem na prośbę 10-letniego syna Tada w 1863 r. Jako coroczny zwyczaj zostało zainicjowane w 1989 roku przez George'a Busha seniora.