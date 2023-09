Dobre maniery u dzieci. Dla kogo są szczególnie ważne? [KRAJE]

Dobre maniery powinny być priorytetem dla rodziców? Tak uważa ponad 52 proc. Amerykanów według raportu King’s College London pt. „Priorytety rodzicielskie: międzynarodowe podejście do wychowywania dzieci” na podstawie badań społecznych na świecie – World Values ​​Survey (obejmujących lata 2017-2022).

W przypadku Polski dobre maniery w wychowaniu dzieci były szczególnie ważne dla 62 proc. ankietowanych. W Niemczech to 84 proc. respondentów, Hiszpania (83 proc.), Włochy (75 proc.) oraz Francja (74 proc.).

Jak pokazują wyniki badania, najbardziej istotne dobre maniery okazały się dla mieszkańców Egiptu (96 proc.) oraz państw takich jak: Nigeria (89 proc.), Maroko (88 proc.), Filipiny (86 proc.), Meksyk (86 proc.) i Wielka Brytania (85 proc.).

Poza dobrymi manierami w badaniu uwzględniono jeszcze inne kwestie: bezinteresowność, wyobraźnia, poczucie odpowiedzialności, posłuszeństwo, oszczędność (pieniędzy i rzeczy), wiara religijna, niezależność, tolerancja i szacunek do drugiego człowieka, determinacja i wytrwałość oraz ciężka praca.

Wychowanie dzieci. Na co zwracają uwagę Amerykanie? Jak to odbierają Polacy?

Tolerancja i szacunek do drugiego człowieka według raportu to kwestia najważniejsza wśród Amerykanów (71 proc.), ale biorąc pod uwagę inne kraje, to najwięcej Szwedów postawiło ten czynnik na pierwszym miejscu (93 proc.). W przypadku Polaków było to 78 proc. respondentów. Jak podaje raport „Priorytety rodzicielskie: międzynarodowe podejście do wychowywania dzieci”, na samym dole przy tej opcji znaleźli się mieszkańcy Iranu (40 proc.).

Ciężka praca – to kolejny element, na który Amerykanie szczególnie zwracają uwagę. Wspomniana kwestia jest (według badania) ważna dla 68 proc. ankietowanych. Co ciekawe ta kategoria okazała się najbardziej istotna dla Polaków (81 proc.), najmniej dla Szwedów (8 proc.).

Na poczucie odpowiedzialności uwagę zwróciło 59 proc. Amerykanów. Dla Polaków ta kwestia okazała się jeszcze ważniejsza (71 proc.), ale na samym szczycie znaleźli się obywatele Korei Południowej (88 proc.). Na ostatnim miejscu mieszkańcy Nigerii (40 proc.).

Dla osób z USA ważna okazała się także niezależność (56 proc.). Najbardziej zwracają na nią uwagę Norwegowie (85 proc.), najmniej mieszkańcy Egiptu (14 proc.). Według odpowiedzi Polaków to szczególnie ważne dla 28 proc. ankietowanych.

Posiadanie dzieci – czy to „obowiązek wobec społeczeństwa"?

„Posiadanie dzieci jest obowiązkiem wobec społeczeństwa”– jak biorący udział w badaniu zareagowali na to stwierdzenie?

Najwięcej z tym zdaniem zgodziło się obywateli:

Filipin 82 proc.;

82 proc.; Nigerii 76 proc.;

76 proc.; Indonezji 75 proc.;

75 proc.; Chin 74 proc.

W gronie Polaków powyższą opinię zaakceptowało 43 proc. ankietowanych.

Najmniej było zwolenników wśród państw takich jak: