Z powrotem do szkoły rozpoczyna się „nieunikniona walka o przywrócenie dzieciom zdrowego rytmu zasypiania” – przypomina prof. Maida Lynn Chen. Specjalistka przyznaje, że warto zastanowić się w takim wypadku nad „zresetowaniem granic” ws. korzystania z urządzeń mobilnych. „Łatwiej jednak powiedzieć, niż zrobić…” – dodaje.

Kłopoty dotyczą szczególnie dzieci w wieku 10-12 lat. Ile powinny spać dzieci w tym w wieku? Organizacje medyczne i naukowe zalecają: od 8 do 10 godzin na dobę.

Chroniczny brak snu. Oto najbardziej niebezpieczny skutek

Na „silne powiązania między snem, zdrowiem psychicznym a czasem spędzonym przed ekranem” u dzieci (w wieku od 10 do 12 lat) wskazuje „coraz większa liczba badań”– zaznacza ekspertka.

Do czego może prowadzić brak snu i zwiększona aktywność w sieci u tak młodych osób? Jak podkreśla prof. Maida Lynn Chen, taka sytuacja może nawet wywołać stany lękowe i depresję.

Specjalistka pracuje w Centrum Snu w Szpitalu Dziecięcym w Seattle (USA), gdzie analizowane są wspomniane zaburzenia. Obserwuję „negatywne skutki nadmiernego czasu spędzanego przed ekranem, a zwłaszcza w mediach społecznościowych, które wpływają nie tylko na sen, ale także na zdrowie fizyczne i psychiczne naszych pacjentów” – podkreśla prof. Maida Lynn Chen.

Najbardziej niebezpiecznym skutkiem chronicznego braku snu jest rosnące ryzyko ws. samobójstw.

Media społecznościowe i FOMO

Prof. Maida Lynn Chen w swoim tekście ostrzega: „media społecznościowe mogą przyczynić się także do FOMO” (Fear of missing out), czyli lęku przed tym, że umknie nam np. jakaś ważna informacja lub wydarzenie.

„Może się to zdarzyć, gdy nastolatek zostaje uwikłany przez wpływową osobę lub wzór do naśladowania, dzięki wpisom, nagraniom i historiom, w których wszystko jest kultywowane tak, by odzwierciedlić nierealistyczną doskonałość, a nie rzeczywistość [...]” – opisuje ekspertka.

Według badań istnieje powiązanie między korzystaniem z mediów społecznościowych a negatywnym postrzeganiem własnego wizerunku i ciała u dzieci oraz nastolatków, co wpływa także na zdrowie psychiczne i problemy ze snem.

Negatywny wpływ na wyniki w szkole i zdrowie

Gdy dzieci nie wysypiają się wystarczająco, mogą odnosić słabsze wyniki w nauce. Ponadto taki stan – jak wyjaśnia specjalistka – może wpływać na „braku umiejętności organizacyjnych i przeciętnego podejmowania decyzji”.

Problemy ze snem są również powiązane z:

wysokim ciśnieniem krwi;

chorobami serca;

rozwojem cukrzycy w wieku dorosłym;

otyłością.

Czas na mniej internetu. Jak odciągnąć dzieci od ekranów?

„Rodzice muszą ustalić priorytet snu dla całego domu i kształtować dobre nawyki spędzania czasu przed ekranem” – uważa prof. Maida Lynn Chen. Jak zaznacza, „[…] warto zacząć od skupienia się na tylko jednym celu”.

Specjalistka przypomina, że czasami to właśnie rodzice/opiekunowie dają „mieszane komunikaty” dzieciom ws. czasu spędzonego przed ekranem (np. kiedy spędzają prawie cały dzień przed smartfonem/laptopem).

„Poszukaj profesjonalnej pomocy w przypadku zaburzeń snu, problemów ze zdrowiem psychicznym” – radzi rodzicom ekspertka. Jak dodaje, „znalezienie specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego może zająć trochę czasu”.

Co zaleca Amerykańska Akademia Pediatrii? Powinniśmy unikać korzystania z urządzeń mobilnych co najmniej godzinę przed pójściem spać. Dodatkowo warto pozbyć się takich sprzętów z sypialni.

„Jeśli więc godzina przed snem jest zbyt rygorystyczna, zacznij od unikania mediów nawet na 15–30 minut przed pójściem spać” – pisze specjalistka. Jak dodaje, jeśli potrzebujemy już coś obejrzeć przed snem, to niech to będzie np. telewizja. Unikajmy korzystania z mediów społecznościowych.

„Pamiętaj, że nie wszystko trzeba zrobić od razu – stopniowe zmiany mogą z czasem mieć duże znaczenie” – podsumowuje prof. Maida Lynn Chen.