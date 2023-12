Liz Cheney, córka byłego wiceprezydenta USA Dicka Cheneya i do niedawna jedna z przywódczyń Partii Republikańskiej, powiedziała w wywiadzie dla "Washington Post", że rozważa start w wyborach prezydenckich w 2024 roku jako kandydatka niezależna, by nie dopuścić do powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu.