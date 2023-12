W Alvaro Obregon migranci mieli zamiar spędzić na miejskim placu, pod gołym niebem, Wigilię Bożego Narodzenia, a następnie wyruszyć w dalszą drogę przed świtem następnego dnia.

Jeden z migrantów, Ysguel Jean z Haiti, który niósł ze sobą biały krzyż ze słowem „Chrystus” namalowanym czerwonymi literami, powiedział, że opuścił swój kraj z powodu przestępczości i korupcji oraz dlatego, że chciał zapewnić utrzymanie swoim dwóm córkom – podał Reuters.

Agencja AP zauważa, że karawana migrantów z Ameryki Środkowej, Wenezueli, Kuby i innych krajów przemierza Meksyk w czasie, gdy do wizyty w stoicy tego kraju przygotowuje się sekretarz stanu USA Antony Blinken. Ma on tam rozmawiać na temat kolejnych umów w sprawie kontroli napływu migrantów do Stanów Zjednoczonych.

W tym miesiącu na południowo-zachodniej granicy USA zatrzymywano nawet 10 tys. nielegalnych imigrantów dziennie. Amerykańscy celnicy i funkcjonariusze straży granicznej byli zmuszeni wstrzymać ruch kolejowy przez przejazdy graniczne w Teksasie, ponieważ migranci wspinali się na pociągi towarowe – pisze AP.