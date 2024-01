USA potrzebują coraz więcej miedzi do produkcji kabli przesyłających energię i budowy jej magazynów, więcej tytanu do zastosowań obronnych i lotniczych oraz więcej galu do produkcji krytycznych półprzewodników. O ile import miedzi z takiego kraju jak Chile nie stanowi specjalnego zagrożenia dla amerykańskich przedsiębiorstw, o tyle zakup tytanu od jego głównego producenta Rosji czy galu od monopolisty, jakim są Chiny, zapewne budzi poważny niepokój zarówno w amerykańskich służbach specjalnych jak i w Białym Domu. Do listy surowców niezbędnych we współczesnym wysoko rozwiniętym przemyśle należy dołączyć także lit, nikiel, aluminium, czy kobalt i wiele innych metali, które również muszą być importowane przez Stany Zjednoczone.

Pochodzenie surowców na wagę bezpieczeństwa narodowego

W nadchodzącej dekadzie to, skąd pochodzą metale ziem rzadkich i jak są produkowane, będzie miało głębokie konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego USA i konkurencyjności jej gospodarki. Potencjalne ryzyko uzależnienia się od importu tak ważnych surowców, czy półfabrykatów od niewiarygodnych podmiotów z wrogich krajów wymusza poszukiwanie nowych strategii poszukiwania źródeł dostaw kluczowych surowców potrzebnych do przeprowadzenia zielonej transformacji.

Bogata i przezorna

Istnieje ogromna szansa na nawiązanie współpracy z Kanadą, która jako jedyny zachodni kraj posiada duże złoża kobaltu, litu i niklu używanego w produkcji elektrycznych samochodów. Północny sąsiad USA jest też drugim na świecie producentem niobu wykorzystywanego w przemyśle lotniczym i czwartym na świecie producentem indu niezbędnego do produkcji półprzewodników. W 2022 roku Ottawa ogłosiła listę 31 surowców krytycznych, których wydobycie przez spółki związane z rządami obcych państw jest zakazane. Wśród nich znalazło się między innymi aluminium i cynk, pierwiastki ziem rzadkich, ale także np. uran, grafit i miedź.

W rządzie siła

Aby gospodarka Stanów Zjednoczonych mogła się swobodnie rozwijać i być jak najbardziej odporna na zewnętrzne naciski obecny i przyszły rząd musi wspierać produkcję i wydobycie minerałów i metali o krytycznym znaczeniu. Jest to szczególnie ważne w przypadku minerałów i surowców podwójnego zastosowania potrzebnych do przejścia na zieloną energię i zastosowań obronnych.

Decydenci powinni wykorzystać siłę nabywczą rządu poprzez wymogi dotyczące zamówień publicznych, aby stymulować rozwój rynku zaawansowanych towarów wytwarzanych przy użyciu najnowszych technologii i innowacji. Stymulowanie niezbędnego poziomu inwestycji kapitałowych poprzez wsparcie rządowe zapewni konkurencyjność amerykańskiego przemysłu ciężkiego w skali globalnej.

źródło: Zerohedge.com