Przeciwko impeachmentowi opowiedziało się 216 kongresmenów, w tym czterech Republikanów, zaś za - 214 (wszyscy Republikanie). Głosowanie miało burzliwy i nieoczekiwany przebieg i do końca ważył się los ostatniego oddanego głosu, przesądzającego o porażce inicjatywy republikańskiego kierownictwa.

Reklama

Izba nie postawiła Mayorkasa w stan oskarżenia

Głosowanie oznacza, że Izba - wbrew zapowiedziom liderów partii - nie postawiła Mayorkasa w stan oskarżenia. Projekt uchwały w tej stawie przewidywał postawienie mu dwóch zarzutów: o "celową i systematyczną odmowę przestrzegania prawa" oraz "naruszenie zaufania publicznego".

Reklama

Pierwszy zarzut dotyczył m.in. stosowanych przez DHS procedur, według których migranci ubiegający się o azyl są po zatrzymaniu na granicy wypuszczani do kraju i są wolni do czasu rozprawy azylowej - co może trwać latami. Drugi dotyczy zarzucanych mu fałszywych oświadczeń, kiedy mówił w Kongresie, że granica jest bezpieczna i że DHS posiada nad nią operacyjną kontrolę.

Według przytoczonych przez Republikanów danych, za rządów Mayorkasa liczba nielegalnych imigrantów, zatrzymywanych na granicy, wzrosła ze średnio 600 tys. rocznie w czasach administracji Donalda Trumpa do 2 mln obecnie. Liczba migrantów, którzy uniknęli schwytania na granicy, wzrosła zaś ze 130 tys. rocznie do 580 tys.

Działania republikańskiej większości były szeroko krytykowane

Działania republikańskiej większości były szeroko krytykowane, nie tylko przez Demokratów i administrację Joe Bidena, lecz również przez część konserwatywnych ekspertów i środowisk. Konstytucjonalista Jonathan Turley, który był ekspertem Republikanów w przypadkach impeachmentu Trumpa, uznał, że partia nie ma podstaw do impeachmentu, bo proces służy usuwaniu urzędników za popełnianie przestępstw, a nie "bycie złym członkiem gabinetu, albo nawet złym człowiekiem". Przeciwko opowiedziało się też trzech republikańskich kongresmenów, którzy twierdzili, że zarzucane Mayrokasowi uchybienia nie zasługują na tak radykalny krok, który i tak w praktyce nic nie zmieni.

Głosowanie jest dotkliwą porażką spikera Izby Mike'a Johnsona i skrajnego skrzydła partii, które przez wiele miesięcy nalegała na impeachment Mayorkasa. Gdyby starania te zakończyły się powodzeniem, szef DHS byłby pierwszym od 148 lat członkiem gabinetu, któremu Izba postawiła zarzuty. Inicjatywa i tak jednak nie miała szans na usunięcie Mayorkasa z urzędu, bo wymagałoby to 2/3 głosów w Senacie, gdzie większość mają Demokraci.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński