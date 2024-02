Na konferencji prasowej w Warszawie szef polskiej dyplomacji przekazał, że najważniejszym tematem rozmów z Borrellem była rosyjska agresja przeciwko Ukrainie i sposoby wsparcia Ukrainy.

Pomoc z UE

Podkreślił, że Rada Europejska "podjęła wreszcie decyzję o uruchomieniu planu na rzecz wsparcia i odbudowy Ukrainy w wysokości 50 mld euro".

"Wzywam, ale to chyba nasze wspólne stanowisko, Kongres Stanów Zjednoczonych do uchwalenia wreszcie pakietu pomocy amerykańskiej" - oświadczył szef polskiej dyplomacji.

"Rozmawiamy o zwiększeniu na ten rok Europejskiego Funduszu Pokoju, naszego budżetu obronnego o 5 mld euro" - przekazał Sikorski.

Zamrożony majątek rosyjskich oligarchów

Podziękował Borrellowi za "przywództwo" w sprawie, w której zdecydowano - jak mówił - o umieszczeniu na specjalnych kontach dochodów z zamrożonych aktywów rosyjskich. Sikorski wyraził nadzieję, że w następstwie te dochody zostaną przekazaniu Ukrainie. "I dalej będziemy pracowali nad kolejnymi fazami, które - mam nadzieję - skończą się tym, że same aktywa też zostaną przekazane ofierze agresji" - powiedział Sikorski.

W czwartek na szczycie UE osiągnięto porozumienie i wszystkich 27 państw, w tym zgłaszające do tej pory sprzeciw Węgry, zgodziło się na pakiet wsparcia dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro w ramach budżetu UE.

Borrell: Ukraina walczy również o bezpieczeństwo europejskie

W kwestii wsparcia Ukrainy musimy robić więcej i szybciej, ponieważ Ukraina musi zwyciężyć, walczy również o bezpieczeństwo europejskie - powiedział w poniedziałek w Warszawie Wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych Josep Borrell.

Borrell w Polsce przeprowadził konsultacje z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorski. Zaznaczył, że jest w drodze do Kijowa. "Musimy prowadzić konsultacje z polskimi przyjaciółmi, aby lepiej rozumieć to, co dzieje się w Ukrainie i w jaki sposób możemy nadal ją wspierać" - powiedział Borrell na wspólnej konferencji z szefem polskiej dyplomacji.

Jak pomóc Ukrainie?

Borrell przekazał, że podczas wizyty w Polsce rozmawiał o wszystkich rodzajach wsparcia dla Ukrainy. "Polska okazała od samego początku mocne wsparcie Ukrainie, od pierwszego dnia przyjęła uchodźców, zapewniła znaczącą pomoc wojskową, jest tutaj również centrum szkolenia 40 tys. żołnierzy ukraińskich, Polska jest również hubem logistycznym (...) to jest ogromny wysiłek ze strony polskiego rządu i społeczeństwa. Chcę podziękować za ten istotny wkład w całościowe wsparcia UE dla Ukrainy " - podkreślił Borrell.

"Zgodziliśmy się, że nie tylko musimy wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie potrzebne, ale w taki sposób, w jaki będzie to niezbędne. Nie chodzi tylko o czas, to jest również kwestia jakości i ilości naszych dostaw, musimy robić więcej i szybciej - z całą pewnością, ponieważ Ukraina musi zwyciężyć, Ukraina walczy również o bezpieczeństwo europejskie" - mówił Borrell.

Podkreślił, że trzeba myśleć w perspektywie długofalowej. "Wsparcie dla Ukrainy jest przede wszystkim związane z pokonaniem inwazji, ale musimy także myśleć o tym, w jaki sposób osiągnąć pokój i jak będziemy wspierać Ukrainę w trakcie odbudowy kraju" - powiedział Borrell.

Autor: Karol Kostrzewa