Uran oczyszczony do poziomu 60 proc. można szybko przetworzyć tak, by uzyskać z niego surowiec do stworzenia broni nuklearnej.

"Mamy nadal poważne wątpliwości dotyczące utrzymywanego przez Iran zapasu wzbogaconego uranu" - brzmi przytoczone w środę przez portal Times of Israel oświadczenie. "Żaden inny kraj nie wzbogaca uranu do poziomu 60 proc. w celach, jakie deklaruje Teheran. Działania Iranu stoją w sprzeczności z zachowaniem wszystkich innych nie-nuklearnych stron traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej".

Iran podpisał traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT). W rezultacie jego działania związane z technologią jądrową podlegają weryfikacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

