Ocena wpływu ukraińskich ataków na globalny rynek energetyczny

Reklama

Austin odniósł się do ukraińskich uderzeń na rosyjskie rafinerie podczas wysłuchania budżetowego w komisji ds. sił zbrojnych w Senacie.

"Z pewnością te ataki mogą wywołać efekt domina, jeśli chodzi o globalną sytuację energetyczną" - powiedział szef resortu obrony. "Szczerze mówiąc, myślę, że Ukrainie lepiej posłuży atakowanie taktycznych i operacyjnych celów, które bezpośrednio wpływają na obecną walkę" - dodał.

Reklama

Pentagon naciska na Ukrainę w kontekście ataków na infrastrukturę naftową

Słowa Austina są pośrednim potwierdzeniem doniesień m.in. "Financial Timesa" o tym, że administracja USA wywiera nacisk na Ukrainę, by przestała atakować rosyjskie obiekty infrastruktury naftowej, w obawie przed wzrostem cen ropy naftowej.

Apele o dodatkowe wsparcie dla Ukrainy i zagrożenia związane z pomocą humanitarną w Gazie

Jednocześnie szef Pentagonu po raz kolejny przekonywał o konieczności uchwalenia dodatkowych środków na wsparcie Ukrainy. Jak argumentował, Władimir Putin usiłuje w pełni wykorzystać obecny impas i przerwę w pomocy dla Kijowa, a "cokolwiek, co możemy zrobić, by przekłuć bańkę Putina, jeśli chodzi o dostarczenie wsparcia dla Ukrainy, byłoby bardzo, bardzo pomocne".

Austin odnosił się też do sytuacji w Gazie, powtarzając, że Izrael musi znacząco zwiększyć przepływ pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków, by zapobiec masowemu głodowi. Jak dodał, klęska głodu "przyspieszy przemoc i zapewni długoterminowy konflikt" i tylko wzmocni terrorystów. Ocenił jednocześnie, że nie ma dowodów, by działania Izraela w Strefie Gazy stanowiły ludobójstwo. Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)