Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 17 marca przedstawiciel ukraińskiego wywiadu powiedział, że Ukraina przeprowadziła skuteczne ataki przy użyciu dronów na 12 rosyjskich rafinerii, a 15-16 marca ukraińskie media informowały, że zaatakowane zostały również trzy duże rafinerie w obwodzie samarskim na południu Rosji.

W aktualizacji zwrócono uwagę, że niektóre z zaatakowanych obiektów oddalone są o ok. 900 km od Ukrainy, co pokazuje zasięg ukraińskich dronów. Oceniono, że ataki spowodowały poważny koszt finansowy dla Rosji, wpływając na wewnętrzny rynek paliw, gdyż niedawne uderzenia prawdopodobnie zakłóciły co najmniej 10 proc. zdolności produkcyjnych rosyjskich rafinerii. W zależności od zakresu uszkodzeń, poważne naprawy mogą wymagać znacznego czasu i środków, a sankcje najprawdopodobniej wydłużą czas i podwyższą koszt pozyskania zastępczych urządzeń.

"Według urzędnika rosyjskiego ministerstwa energii są plany, aby rozmieścić systemy obrony lotniczej Pancyr do ochrony rafinerii. Jednak biorąc pod uwagę rozmiar i skalę rosyjskiego sektora energetycznego, jest mało prawdopodobne, by Rosja zdołała ochronić wszystkie narażone obiekty" - napisano. (PAP)