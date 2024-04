Od początku kwietnia notowania amerykańskiego dolara wobec koszyka najważniejszych walut, których kursy są kształtowane na rynku, poszły w górę niemal o 2 proc. Na plusie dolar zakończył także trzy poprzednie miesiące tego roku. Według ekonomistów Pekao należy poważnie się liczyć ze scenariuszem, w którym dolar będzie notowany w stosunku 1 : 1 w odniesieniu do euro. W zeszłym tygodniu kurs euro spadł do 1,06 dol. To najniższy poziom od pięciu miesięcy.

Umocnieniu amerykańskiej waluty sprzyja w ostatnich tygodniach zaostrzenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Inwestorzy wyprzedają aktywa uważane za ryzykowne, np. akcje. Rośnie popyt na aktywa uważane za bezpieczne, jak dług amerykańskiego rządu. Pociąga to za sobą wzrost wartości dolara.

