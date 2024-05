Singh twierdzi jednak, że G7 wciąż może przekazać Ukrainie 50 mld dol. odsetek z zamrożonych aktywów. Zapowiedział też, że USA i partnerzy są gotowi do podjęcia kroków godzących w handel między Rosją i ChRL.

"Dzięki amerykańskiemu Kongresowi mamy teraz możliwość konfiskaty państwowych aktywów, które zamroziliśmy, i przekazania ich równowartości Ukrainie. To byłoby najbardziej efektywną i najmocniejszą opcją dla nas wszystkich w G7. Ale konfiskata kapitału stanowi +czerwoną linię+ dla wielu z naszych partnerów w G7" - powiedział Singh, czołowy doradca Bidena, odpowiedzialny m.in. za sankcje, podczas wystąpienia w think-tanku Brookings Institution w Waszyngtonie. Odniósł się w ten sposób do pytania na temat dalszych działań w sprawie wykorzystania wartych ok. 300 mld dol. zamrożonych przez Zachód aktywów Rosji do wsparcia Ukrainy.

Reklama

Choć Kongres dał administracji USA uprawnienia do konfiskaty majątku zamrożonego przez USA, to w amerykańskiej jurysdykcji znajduje się jedynie ok. 1 proc. z nich, podczas gdy zdecydowana większość znajduje się w gestii państw G7 i UE. Unia zgodziła się, by użyć co roku ok. 3 mld dol. odsetek generowanych przez te środki, jednak USA chcą, by wykorzystać już teraz 50 mld dolarów z przyszłych odsetek i przekazać je Ukrainie. Jak przekonywał Singh, nadchodzący w czerwcu szczyt G7 we włoskiej Apulii będzie "najlepszą okazją, by załatać dziurę finansową Ukrainy" przed listopadowymi wyborami w USA. Jak przyznał, z takim rozwiązaniem wiążą się pewne ryzyka, lecz "największym ryzykiem byłoby pozostawienie Ukrainy niedofinansowanej w jej walce o wolność".

"Tu chodzi o wsparcie finansowe, ale także sygnał dla Putina, że się nie zmęczymy i nas nie przeczeka, niezależnie od tego, co stanie się w dalszej części roku" - oznajmił.

Reklama

W wystąpieniu poświęconym głównie nałożonym na Rosję sankcjom Singh ocenił, że sankcje zadają Rosji "głębokie i długoterminowe szkody", lecz nie są w stanie wpłynąć na zachowanie Władimira Putina, który jego zdaniem kieruje się logiką XVIII w. - władców takich jak Piotr Wielki i Katarzyna Wielka, a sprawy gospodarcze są dla niego drugorzędne. Przedstawiciel Białego Domu zapowiadał też, że USA i partnerzy są gotowi przyjąć szereg dodatkowych sankcji i środków kontroli eksportu oraz rozszerzyć sankcje wtórne, by uderzyć w materialne wsparcie Chin dla rosyjskiej machiny wojennej. Pytany o możliwość nałożenia całkowitego embarga lub ceł na wszystkie rosyjskie towary, Singh przyznał, że embarga nie zawsze okazywały się skuteczne, ale biorąc pod uwagę podporządkowanie całej rosyjskiej gospodarki celom wojennym, "ostatecznie w praktyce taki może być efekt końcowy".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)