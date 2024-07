Stara Ameryka, którą znamy, odeszła do lamusa. Teraz można już wszystko [OPINIA]

Zamach na Trumpa to dla świata komunikat, że Ameryka słabnie. I nawet jeśli nie jest to prawda – choć co do tego pewności nie ma – peryferia, które opierają swoją politykę bezpieczeństwa na USA, płacą za to cenę już dziś. Bo jeśli światowy policjant słabnie, to znaczy, że można wszystko.