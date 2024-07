Kobieta-pilot z U.S. Navy z historycznym wyczynem

Jak poinformowała U.S. Navy za pośrednictwem serwisu DVIDS (Defense Visual Information Distribution Service), odnotowano pierwsze zestrzelenie statku przeciwnika (drona należącego do Huti) w walce powietrznej przez kobietę-pilota. Nie ujawniono, jak się nazywa, ale wiemy, że chodzi o pilotkę służącą w 32. Eskadrze Myśliwsko-Uderzeniowej "Fighting Swordsmen" (VFA-32). Eskadra służy obecnie na lotniskowcu USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) typu Nimitz.

Do zdarzenia doszło podczas realizowanej na Morzu Czerwonym misji związanej z działaniami rebeliantów Huti. Zagrożenie dla cywilnej floty handlowej sprawiło, że Amerykanie podjęli decyzję o wysłaniu w ten rejon grupy uderzeniowej. W ten sposób należące do VFA-32 myśliwce F/A-18 Super Hornet trafiły nad Morze Czerwone. Realizowały tam działania ochrony floty cywilnej przez 9 miesięcy.

Jak informuje U.S. Navy, podczas całej misji piloci VFA-32 spędzili w powietrzu ponad 3 tys. godzin. Wrażenie robi także liczba blisko 1500 ukończonych lotów bojowych. Samoloty F/A-18 Super Hornet z VFA-32 w czasie misji wystrzeliły ponad 20 pocisków powietrze-powietrze przeciwko dronom Huti. Maszyny U.S. Navy brały także udział w nalotach na pozycje Huti w Jemenie. W trakcie nalotów wykorzystano niemal 120 pocisków powietrze-ziemia.

Szermierze w służbie U.S. Navy

32. Eskadra Myśliwsko-Uderzeniowa powstała w 1945 roku. Od tamtego czasu piloci tej formacji służyli w czasie II Wojny Światowej, wojny w Korei, Wietnamie i podczas wojen na bliskim wschodzie. Historycznie w eskadrze służyły samoloty F6F Hellcat, F8F Bearcat, F4U Corsair, F-9 Cuguar, F-8 Crysader, F-4B Phantom II oraz F-14 Tomcat. Obecnie na uzbrojeniu posiadają 12 myśliwców F/A-18F Super Hornet.

Samoloty te uzbrojone są m.in. w działko M61A1/A2 Vulcan kal. 20 mm oraz szereg pocisków powietrze-powietrze, powietrze-ziemia i powietrze-woda. Do walk powietrznych AIM-9 Sidewinders (do walk na krótkim dystansie) oraz AIM-7 Sparrows i AIM-120 AMRAAM do uderzenia na większych odległościach.

Eskadra zakończyła w lipcu 9-miesięczną misję, w której uczestniczyli od połowy października 2023 roku, a następnie powrócili do macierzystej bazy lotniczej NAS (Naval Air Station) Oceana w Virginia Beach w stanie Wirginia.

Lotniskowiec USS Dwight D. Eisenhower jest jednym z najstarszych okrętów w służbie czynnej w Marynce Wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt pod amerykańską banderą pływa od 1977 roku, czyli blisko 50 lat. Z tego powodu planowane jest jego wycofanie ze służby w 2027 roku. Jest drugim lotniskowcem typu Nimitz. Typ ten zastępowany jest przez nowsze lotniskowce typu Gerald R. Ford. Każdy lotniskowiec klasy Nimitz ma ponad 100 tys. ton wyporności i może pomieścić 90 statków powietrznych.