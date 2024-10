Chińczycy poznali nazwiska osób, którymi interesują się specsłużby USA

Reklama

Jak ustalili dziennikarze WSJ, chińscy hakerzy mogli nawet przez ponad rok pozyskiwać informacje z amerykańskiego sądowego systemu przyznawania uprawnień do pozyskiwania danych komunikacyjnych. Wiedzieli, kto jest podsłuchiwany przez FBI i inne służby specjalne Stanów Zjednoczonych.

Salt Typhoon i chińska propaganda

Reklama

Jak podaje WSJ, do amerykańskiej sieci teleinformatycznej dokonała chińska grupa hakerska znana jako Salt Typhoon. Wykryty cyberatak stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Chiny zaprzeczają oskarżeniom zachodnich rządów i firm technologicznych, jakoby wykorzystywały hakerów do uzyskiwania dostępu do informacji rządowych.

Ryzyko w razie konfliktu USA - Chiny rośnie

Jak podaje gazeta, amerykańscy urzędnicy obawiają się, że cyberataki mogą zostać wykorzystane do zakłócenia pracy amerykańskich systemów w razie konfliktu między Chinami i USA. FBI odmówiło odpowiedzi na prośbę CNBC o komentarz.