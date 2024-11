Biały Dom anuluje połowę z 9 miliardów dolarów umarzalnych pożyczek na wsparcie gospodarcze i budżetowe przekazanych rządowi w Kijowie w ramach pakietu uzupełniającego o wartości 60 miliardów dolarów zatwierdzonego w kwietniu.

Bloomberg przypomina, że pomysł pożyczki został po raz pierwszy przedstawiony przez Trumpa w trakcie kampanii i był kluczową zmianą w ustawodawstwie wprowadzonym przez liderów Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów.

Przyspieszyć pomoc dla Kijowa

Posunięcie to jest częścią szerszego wysiłku prezydenta Joe Bidena, aby przyspieszyć udzielenie Kijowowi większego wsparcia przed powrotem Trumpa do Białego Domu w styczniu, który wielokrotnie mówił, że jego priorytetem jest nakłonienie Rosji i Ukrainy do negocjacji pokojowych. Jednak nie wiadomo w jaki sposób Trump chce nakłonić obie strony do zawarcia pokoju . Zwolennicy Kijowa obawiają się, że w ramach nacisku na Ukrainę Trump może odciąć pomoc.

W ostatnich dniach Stany Zjednoczone wydały zgodę Ukrainie na użycie amerykańskich pocisków dalekiego zasięgu do atakowania celów głęboko w Rosji. W środę administracja ogłosiła nowy pakiet pomocy bezpieczeństwa o wartości 275 milionów dolarów, w tym przeciwpiechotne miny lądowe.

Sprzeciw Republikanów

Plan ten jednak wywołał sprzeciw Republikanów. Senator Rand Paul z Kentucky powiedział w poście na X w środę, że będzie starał się wymusić głosowanie w Senaci, aby „powstrzymać administrację Bidena przed uczynieniem długu Ukrainy odpowiedzialnością narodu amerykańskiego”.

Obie izby Kongresu musiałyby zatwierdzić rezolucję Paula, co jest mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że Demokraci kontrolują Senat. Biden mógłby również zawetować rezolucję, gdyby została przyjęta.