USA: Rosja użyła nowego pocisku średniego zasięgu. To nie była rakieta międzykontynentalna

Pocisk balistyczny użyty przez Rosję do ataku na Dniepr nie był rakietą międzykontynentalną, lecz pociskiem średniego zasięgu - powiadomili w czwartek amerykańscy urzędnicy, cytowani przez agencję Reutera i dziennik "New York Times". Zaznaczyli jednak, że jest to nowy typ pocisku, nieużywany dotąd podczas inwazji na Ukrainę.