Nowa "złota era"

Zdaniem Donalda Trumpa Bessent pomoże poprowadzić kraj ku nowej „złotej erze”, wzmacniając gospodarkę, promując innowacje i zapewniając, że dolar pozostanie walutą rezerwową świata. Trump podkreślił, że jego administracja nie pozostawi żadnego Amerykanina w tyle w nadchodzącym boomie gospodarczym. Nowy sekretarz skarbu ma stać na czele tych działań.

62-letni finansista doradzał Trumpowi w kwestiach gospodarczych podczas kampanii wyborczej. Jest założycielem funduszu hedgingowego Key Square Capital Management. Był też dyrektorem inwestycyjnym w Soros Fund Management, gdzie zdobył uznanie za udane operacje walutowe, które przyniosły firmie miliardowe zyski.

Jako szef resortu, Bessent będzie sprawował nadzór nad amerykańską gospodarką, w tym polityką podatkową, wydatkami federalnymi i zarządzaniem długiem publicznym. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście oczekiwanej polityki gospodarczej Trumpa, w tym deregulacji i cięć podatkowych - podkreślają media.

Zadłużenie USA wyzwaniem dla nowego sekretarza skarbu

CNN zwraca uwagę, że głównym wyzwaniem dla Bessenta na stanowisku sekretarza skarbu będzie zmierzenie się z zadłużeniem federalnym oraz realizowanie obietnic nowego prezydenta w zakresie zmian podatkowych i wydatków. Po zwycięstwie Trumpa w wyścigu do Białego Domu dolar amerykański zyskał na wartości, co jest oznaką zaufania do jego przywództwa i polityki gospodarczej.

Jako sekretarz skarbu Bessent będzie musiał też uporać się z zadłużeniem USA i podjąć wysiłki w celu przedłużenia obowiązywania najważniejszych zapisów Ustawy o Cięciach i Pracach Podatkowych, które wygasają w 2025 roku. Sekretarz skarbu odgrywa również istotną rolę na arenie międzynarodowej, nadzorując emisję amerykańskiego długu, pobór podatków oraz regulację sektora bankowego i finansowego.

Polityka deregulacji i cięć podatków

W artykule dla "Wall Street Journal" Bessent poparł proponowaną przez Trumpa politykę, w tym cięcia podatków i deregulację. Ostrzegł zarazem przed rosnącym długiem wewnętrznym i nawoływał do bardziej zrównoważonego podejścia do polityki celnej.

CNN porównuje Bessenta ze Stevenem Mnuchinem, sekretarzem skarbu w pierwszej kadencji Trumpa. Twierdzi, że nowy kandydat wnosi głęboką wiedzę finansową, która uznawana jest za kluczową w realizacji ambitnej polityki gospodarczej Trumpa.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)