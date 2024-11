Albo UE, albo USA

"Jeżeli Zjednoczone Królestwo odbuduje polityczne i gospodarcze więzy z UE, mniej prawdopodobne stanie się to, że Trump zgodzi się na umowę o wolnym handlu z Wielką Brytanią" – powiedział w wywiadzie dla BBC Radio 4 doradca ds. gospodarczych w kampanii Trumpa Stephen Moore.

Negocjacje nad umową trwają od 2020 r., kiedy Wielka Brytania wyszła z UE i odzyskała kompetencje w obszarze handlu. "Musicie zdecydować: chcecie być bardziej po stronie Europy czy USA?" – dodał.

Dla Londynu to fałszywa alternatywa

"NYT" zaznacza, że dotychczas rząd w Londynie postrzegał taki wybór jako fałszywą alternatywę. Starmer umiejętnie balansował między dyplomatycznym zaangażowaniem w relacjach z Europą i "gorliwymi wysiłkami", aby przekonać do siebie Trumpa. Brytyjski premier spotkał się we wrześniu z Republikaninem, który określił go jako "bliskiego przyjaciela" – relacjonuje dziennik, powołując się na obecne na tym spotkaniu źródło.

Jak "mieć ciastko i zjeść ciastko"?

Według Petera Mandelsona, wysoko postawionego polityka w Partii Pracy typowanego na przyszłego ambasadora Zjednoczonego Królestwa w Waszyngtonie, Wielka Brytania powinna znaleźć sposób, aby "mieć ciastko i zjeść ciastko". Ekonomiści wskazują, że kraj mógłby próbować złagodzić napięcia wokół kwestii handlu z Europą (np. poprzez zbliżenie krajowych regulacji dotyczących rolnictwa do unijnych), a zarazem wypracować z USA porozumienia handlowe lub przynajmniej wynegocjować wykluczenie z ceł, które Trump planuje nałożyć na produkty zagraniczne.

Takie podejście może jednak zaszkodzić relacjom Wielkiej Brytanii z UE – zaznacza "NYT". "USA mogłyby zażądać ustępstw, np. otwarcia (brytyjskiego) rynku na eksport genetycznie modyfikowanej wołowiny. (…) Wielka Brytania nie będzie mogła nagiąć regulacji dotyczących handlu z USA, a jednocześnie nadal stosować się do unijnych zasad" – dodaje.

"Starmer będzie próbował zrobić co w jego mocy, żeby ułożyć się zarówno z Europą, jak i z USA” – ocenił cytowany przez "NYT" były szef ośrodka badań opinii publicznej YouGov Peter Kellner. "Może jednak przyjść taki moment, że jazda na dwóch koniach nie będzie możliwa i trzeba będzie wybrać" – skonkludował.(PAP)