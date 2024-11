Inflacja, stopy procentowe i inne turbulencje gospodarcze

Zwiększone koszty składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracodawców mogą doprowadzić do tego, że z brytyjskiego rynku może zniknąć nawet 130 000 miejsc pracy, alarmują eksperci. Jeśli zamiast likwidować etaty, firmy zdecydują się pokryć rosnące koszty pracownicze z marż i zysków, będą musiały podnieść ceny swoich towarów i usług. To w konsekwencji doprowadzi do wzrostu inflacji nawet o 0,9 punktu procentowego i zahamuje spadek stóp procentowych ogłaszane przez Bank Anglii (BOE). A sama Wielka Brytania straci szansę na dołączenie do grona najszybciej rozwijających się gospodarek wśród krajów G7.

Różne scenariusze dla gospodarki Wielkiej Brytanii

Eksperci Bloomberg Economics za najbezpieczniejszy dla brytyjskiej gospodarki przyjęli wariant równomiernego rozdzielenia podwyżki składek zaproponowanych przez Reeves na ceny, wzrost płac, zmniejszenie liczby przepracowanych roboczogodzin i marże zysku. Jednak bardziej prawdopodobne jest to, że przedsiębiorcy przeniosą nowe koszty na jeden z powyższych wskaźników.

„W świecie wyższego bezrobociastopy procentowe prawdopodobnie będą musiały spaść nieco szybciej, niż zakładaliśmy. Prognozujemy obniżki stóp o 125 punktów bazowych do kwietnia 2026 roku.” – napisali ekonomiści Ana Andrade i Dan Hanson. Natomiast jeśli raptownie podskoczy inflacja, w odpowiedzi na jej wzrost BOE prawdopodobnie spowolni tempo łagodzenia polityki pieniężnej, aby mieć pewność, że ten jest on tymczasowy, dodali analitycy.

Znikające miejsca pracy

Szef BOE Andrew Bailey powiedział w zeszłym tygodniu, że istnieje ryzyko, iż podwyżka podatków może skutkować większą, niż oczekiwano redukcją zatrudnienia. Powiedział parlamentarnej komisji skarbu, że wzrost zatrudnienia w ostatnich latach może oznaczać, że firmom łatwiej jest zwalniać pracowników. Bank centralny planuje udostępnić własną analizę skutków tej sytuacji. Andrade i Hanson stwierdzili również, że presja na marże zysku w ostatnich kwartałach „zwiększa prawdopodobieństwo, że przedsiębiorstwa rozważą inne sposoby rekompensaty kosztów”.