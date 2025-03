"Tak, on jest marionetką Sorosa"

"Tak, on jest marionetką Sorosa" - napisał w poniedziałek Musk, odpowiadając na wpis Wojciecha Pawelczyka, określającego się "największym fanem Donalda Trumpa". Pawelczyk, współpracownik związanego z ruchem MAGA działacza i influencera Jacka Posobca, napisał, że żoną ministra jest publicystka i pisarka Anne Applebaum, a on sam "kumpluje się z Aleksem Sorosem", synem miliardera George'a Sorosa i prezesem jego fundacji Open Society Foundation znanej ze wspierania liberalnych inicjatyw.

Reklama

Spór o sieć Starlink

Wpis Muska był kolejną jego krytyką wymierzoną w Sikorskiego po niedzielnym sporze o satelitarną sieć internetową Starlink na Ukrainie, utrzymywaną m.in przez Polskę. Po tym, jak Musk stwierdził, że "gdyby odciął Starlink Ukraińcom, zapadłby się cały front", Sikorski zagroził, że "jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, +będziemy zmuszeni+ szukać innych".

Musk odpowiedział Sikorskiemu, pisząc, by "był cicho". Nazwał go wówczas "małym człowiekiem" twierdząc, że Polska ponosi "mały ułamek kosztów" Starlinków.

"Starlinki dla Ukrainy są finansowane przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji kosztem około 50 milionów dolarów rocznie. Abstrahując od etyki grożenia ofierze agresji, jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, będziemy zmuszeni szukać innych dostawców" - odpowiedział Muskowi na X Radosław Sikorski.

Wcześniej do dyskusji włączył się też szef dyplomacji USA Marco Rubio, oskarżając Sikorskiego, że "zmyśla" i żądając od niego podziękowań, bo bez Starlinka "Ukraina dawno by przegrała tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską".

Republikański kongresmen: Dlaczego urzędnik Białego Domu poniża polskiego ministra spraw zagranicznych?

W poniedziałek zachowanie miliardera i urzędnika administracji Trumpa skrytykował na antenie CNN republikański proukraiński kongresmen Don Bacon.

"Służyłem z polskimi żołnierzami, byłem w Polsce i nie znam kraju, który byłby bardziej proamerykański niż Polska, (...) Chcą naszej obecności i wiedzą również, że upadek Ukrainy byłby niszczycielski dla ich bezpieczeństwa narodowego, nie tylko Polski, ale i krajów bałtyckich. I pomyślałem, dlaczego urzędnik Białego Domu, który nawet nie został wybrany? To nie jest prezydent, wiceprezydent (...) dlaczego ta osoba poniża polskiego ministra spraw zagranicznych?" - mówił polityk. "To nie jest w porządku. Potrzebujemy więcej dyscypliny w Białym Domu. Polska jest naszym przyjacielem. Jeśli masz z nimi problem, zadzwoń do nich i porozmawiaj z nimi, ale powstrzymaj publiczne krytykowanie naszych przyjaciół w świecie, w którym mamy prawdziwe zagrożenia ze strony Chin, Rosji i Iranu" - dodał.

Kim jest George Soros?

George Soros to inwestor giełdowy i filantrop, założyciel Fundacji Otwartego Społeczeństwa (Open Society Foundations - OSF), która wspiera postępowe oraz liberalne projekty społeczne i polityczne na całym świecie, w tym m.in. wolne media, działania równościowe. Soros został wybrany przez "Financial Times" człowiekiem 2018 r., za tym wyborem stało jego zaangażowanie w obronę wartości demokratycznych.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)