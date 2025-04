Kilka propozycji ws. ceł

Przedstawiciele władz w Waszyngtonie zaznaczyli, że w sprawie ceł na stole jest kilka propozycji, a ostatecznej decyzji jeszcze nie podjęto.

Jeden z wariantów zakłada nałożenie jednakowych ceł na towary importowane z praktycznie każdego kraju. Możliwe jest też zastosowanie innych stawek celnych dla poszczególnych państw. Wydaje się, że Trump w poniedziałek skłaniał się ku temu podejściu, mówiąc: "To, co nakładają na nas, my nałożymy na nich".

Wcześniej, w niedzielę, Trump zapowiedział, że wzajemne cła, które mają zostać ogłoszone w tym tygodniu, obejmą wszystkie kraje utrzymujące stosunki handlowe z USA. "Zaczniemy od wszystkich krajów" — oświadczył prezydent. Dodał, że planuje wprowadzenie pakietu wzajemnych ceł wobec krajów, które pobierają opłaty za eksport z USA, w celu wyrównania ich poziomu.

Amerykański przywódca zapowiedział przedstawienie w środę obszernego planu dotyczącego polityki celnej, który nazwał "Dniem Wyzwolenia". Dotychczas administracja USA nałożyła cła na aluminium, stal i samochody, a także podwyższyła taryfy na wszystkie towary importowane z Chin.

Trump zawsze może zmienić zdanie

Źródła bliskie sprawie przekazały, że Trump może zawsze zmienić zdanie, choć w ostatnich dniach naciskał na cła powszechne i uważa to za prostsze rozwiązanie.

Mimo tego, że wiele szczegółów pozostaje nieznanych, nawet dla samego Trumpa, "dzień wyzwolenia Ameryki" może być "najbardziej agresywnym" działaniem w dziedzinie ceł, podjętym przez "prezydenta o największej obsesji na punkcie ceł we współczesnej historii" - oceniła we wtorek stacja CNN.

W ubiegłym roku USA odnotowały największe deficyt w handlu z Chinami, Unią Europejską, Meksykiem, Wietnamem, Tajwanem, Japonią, Koreą Południową, Indiami i Kanadą. ABC News podkreśla, że wzajemne cła mogą spowodować wzrost cen importowanych towarów na rynku amerykańskim. (PAP)