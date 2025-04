Skrzynki mailowe Google

Jak pisze dziennik, z prywatnych skrzynek e-mailowych w serwisie Google'a korzystali zarówno Waltz, jak i jego podwładni z Rady Bezpieczeństwa Narodowego (NSC).

Według "WP", która otrzymała dostęp do wiadomości, jeden z wysokich rangą współpracowników czołowego doradcy prezydenta Donalda Trumpa używał Gmaila do "wysoce technicznych" dyskusji z oficjelami w innych agencjach (którzy używali służbowych skrzynek), dotyczących "wrażliwych pozycji wojskowych i potężnej broni związanej z trwającym konfliktem".

Sam Waltz miał korzystać z prywatnej skrzynki do mniej delikatnych, lecz służbowych dyskusji m.in. swojego harmonogramu pracy i innych służbowych dokumentów. Według źródeł gazety, doradca prezydenta czasem kopiował te informacje i wklejał je na czaty na szyfrowanej aplikacji Signal.

NSC odpowiada

Rzecznik NSC Brian Hughes powiedział "WP", że "nie widział żadnych dowodów na to, że Waltz używał jego prywatnego adresu e-mail w sposób opisany i powiedział, że zdarzało się, że stare kontakty wysyłały mu materiały związane z pracą".

"Waltz nie wysyłał i nie chciał wysyłać tajnych informacji na otwartym koncie" – powiedział Hughes.

"Signalgate"

Doniesienia dziennika są kolejnym przejawem nieostrożnego obchodzenia się z wrażliwymi informacjami przez Waltza i innych oficjeli Białego Domu po wybuchu afery "Signalgate" o planowaniu operacji wojskowej w Jemenie na czacie grupowym na Signalu z omyłkowym udziałem redaktora naczelnego pisma "Atlantic".

"WP" potwierdził przy tym wcześniejsze informacje "Wall Street Journal" o tym, że Waltz organizował też podobne grupowe czaty dotyczące wojny w Ukrainie oraz operacji w Somalii.

Jak donosiły w ostatnich dniach inne media, wewnętrzni wrogowie Waltza - niegdyś przedstawiciela republikańskiego establishmentu - prowadzą przeciwko niemu kampanię. Trump miał być wściekły na swojego doradcę, jednak ostatecznie miał wypowiedzieć się przeciwko jego dymisji, by nie dać zwycięstwa liberalnym mediom.

Używanie prywatnej skrzynki pocztowej do służbowej korespondencji było tematem afery, która przyczyniła się do porażki wyborczej Hillary Clinton w 2016 r. Waltz i inni obecni członkowie administracji domagali się wówczas postawienia jej zarzutów karnych, do czego jednak ostatecznie nie doszło.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)