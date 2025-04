Nawet ona nie przekonała Trumpa do zmiany zdania. "Cła nas bogacą"

Cła pozostają jednym z ulubionych narzędzi Donalda Trumpa, zaś rozmowa amerykańskiego prezydenta z premier Włoch Giorgią Meloni nie przekonała go do zmiany zdania. "Cła czynią Amerykę bogatą" - powiedział Trump. Amerykański przywódca wyraził jednak przekonanie, że uda mu się dojść do porozumienia handlowego z UE.