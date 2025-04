Trump jest jedynym prezydentem USA, który ma tak niskie poparcie

Trump został zaprzysiężony na drugą prezydencką kadencję 20 stycznia.

Średnia ocena poparcia urzędującego prezydenta USA od zaprzysiężenia na urząd w styczniu do kwietnia wynosiła 45 proc. i jest nieznacznie wyższa niż w tym samym okresie jego pierwszej kadencji, kiedy wyniosła 41 proc. - wynika z sondażu Instytutu Gallupa przeprowadzonego wkrótce po tym, kiedy Trump ogłosił wprowadzenie ceł na import z kilkudziesięciu krajów, a później zawiesił je na 90 dni.

Podczas gdy dla wszystkich prezydentów USA wybranych w latach 1952–2020 wskaźnik poparcia w pierwszym kwartale rządów wynosi 60 proc., Trump jest jedynym prezydentem, który miał poniżej 50 proc. średnich ocen aprobaty w analizowanym okresie - podkreśliła firma sondażowa.

Na niskie poparcie dla obecnego prezydenta USA wskazuje też opublikowane w niedzielę badanie opinii publicznej SSRS dla stacji CNN, według którego średni wskaźnik poparcia dla Trumpa wynosi 41 proc. i jest to najniższa wartość odnotowana w ciągu ostatnich 70 lat. Tylko 22 proc. respondentów zadeklarowało zdecydowane poparcie dla sposobu, w jaki Trump sprawuje swój urząd, co także jest najniższym wynikiem - podkreśliła stacja.

Tego samego dnia opublikowano sondaż Ipsos dla ABC News i "Washington Post", w którym 39 proc. respondentów poparło styl prezydentury Trumpa (o 6 pkt proc. mniej niż w lutym), podczas gdy 55 proc. zadeklarowało, że go nie popiera. Jak zauważyła stacja ABC News, polityka 47. prezydenta USA spotyka się z negatywną reakcją opinii publicznej, a powszechne jest niezadowolenie z jego polityki gospodarczej, w tym obawy przed recesją. "Wall Street Journal" podkreśla, że prowadzona przez Trumpa wojna handlowa sprawiła, że od inauguracji na urząd 20 stycznia indeks giełdowy S&P 500 spadł o 8,5 proc.

137 rozporządzeń

W ciągu pierwszych 100 dni sprawowania władzy w Białym Domu Trump podpisał 137 rozporządzeń wykonawczych. Jak obliczył "WSJ", to ponad trzy razy więcej, niż w tym czasie podpisał jego poprzednik Joe Biden, i o ponad 100 więcej, niż sam Trump podpisał w tym okresie w swojej pierwszej kadencji. Rozporządzenia obejmują różne sfery życia, od taryf ogłaszanych wobec dziesiątek krajów po zakaz używania papierowych słomek do napojów w budynkach federalnych. Do tej pory do sądów wpłynęło ponad 80 pozwów przeciw prezydentowi i jego administracji w związku ze zmianami wprowadzonymi przez nich w zakresie imigracji, równości płci czy walki z kryzysem klimatycznym.

Zamknięcie południowej granicy dla migrantów

Jak przypomniał "WSJ", jednym z kluczowych tematów kampanii prezydenckiej Trumpa było zamknięcie południowej granicy dla migrantów. Amerykański think thank Instytut Polityki Migracyjnej (MPI) w ubiegłym tygodniu podał, że nawet jeśli liczba aresztowań osób nielegalnie przebywających w USA wzrosła, to na razie nic nie wskazuje na to, by administracja miała osiągnąć deklarowany cel miliona deportacji rocznie. Na podstawie dostępnych dokumentów szacuje się, że w 2025 r. z USA deportowanych zostanie około pół miliona osób - mniej niż 685 tys. odnotowanych za rządów Bidena w roku fiskalnym, który zaczął się w październiku 2023 r. i trwał do końca września 2024 r.

Jak zauważa BBC, pierwsze 100 dni drugiej prezydentury Trumpa było z jego strony "dramatyczną demonstracją siły politycznej", ale to następne 1361 dni pokaże, czy zdoła on pozostawić po sobie trwałe dziedzictwo. W wywiadzie udzielonym 22 kwietnia magazynowi "Time" Trump określił swoje trzy pierwsze miesiące sprawowania władzy jako "nieograniczony sukces".(PAP)