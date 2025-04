Połowa Amerykanów wystawiła negatywną ocenę Trumpowi

Z badania wynika, że blisko 50 proc. ankietowanych negatywnie ocenia działaniach Donalda Trumpa. 40 proc. określa go jako "okropnego", a 10 proc. jako "słabego" prezydenta. Pozytywnie o Trumpie wypowiada się 30 proc. respondentów, nazywając go "świetnym" lub "dobrym". Kolejne 20 proc. ocenia go jako "przeciętnego".

70 proc. Amerykanów twierdzi, że pierwsze 100 dni prezydentury Trumpa było zgodne z ich oczekiwaniami, ale dla 30 proc. były one zaskoczeniem.

Co najbardziej nie podoba się Amerykanom?

Prawie trzy czwarte zwolenników Demokratów uważa, że Donald Trump koncentruje się na niewłaściwych tematach, a 70 proc. ocenia go jako "strasznego", co oznacza 10-procentowy wzrost negatywnych ocen w porównaniu z okresem sprzed inauguracji. Prezydent USA jest krytykowany za działania w sferze polityki imigracyjnej oraz celnej - ankietowani twierdzą, że "posunął się za daleko".

Z punktu widzenia około 70 proc. Republikanów Trump jest co najmniej "dobrym" prezydentem. Jednak tylko połowa z nich uważa, że przywódca państwa wybiera właściwe cele. Niemal 10 proc. zwolenników GOP przyznaje, że Trump skupia się głównie na niewłaściwych priorytetach.

Polityka migracyjna oceniana jako mocna strona Trumpa

Polityka migracyjna nowej administracji USA stała się względnie mocną stroną prezydenta, o czym świadczy 46-proc. poparcie. Polityka zagraniczna, negocjacje handlowe i gospodarka uzyskały poparcie na poziomie około 40 proc. AP podkreśla, że uznanie dla Trumpa wśród Republikanów spadło od stycznia o około 10 punktów procentowych.

Jak wynika z sondażu AP-NORC, 16 proc. Amerykanów określa pierwsze miesiące prezydentury Donalda Trumpa jako "słabe" lub wręcz "straszne". Mimo to Trump nadal cieszy się silnym, około 80-procentowym poparciem w swojej partii. Elektorat GOP szczególnie docenia takie inicjatywy, jak nowo utworzony Departament Efektywności Rządowej kierowany przez Elona Muska.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)