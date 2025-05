Umowa nuklearna z Iranem

"Wolałbym mocną, możliwą do weryfikacji umowę" - zapewnił w środowym wywiadzie radiowym Trump, dodając jednak przy tym: "Są tylko dwie możliwości. Wysadzimy je miło, albo brutalnie".

Tego samego dnia w rozmowie z innymi dziennikarzami Trump przyznał, że nie zostało jeszcze sprecyzowane stanowisko USA co do zakresu umowy nuklearnej. Mogłaby ona zakładać kompletne zamknięcie programu nuklearnego Iranu, albo ograniczenie go tak, że możliwe byłoby tylko wzbogacanie uranu do bardzo niskiego, choć wystarczającego do cywilnego zastosowania poziomu. "Jeszcze nie podjęliśmy tej decyzji. Podejmiemy ją" - powiedział amerykański prezydent.

USA i Iran planują przeprowadzenie czwartej rundy rozmów dotyczących m.in. programu nuklearnego w najbliższy weekend. Dialog, prowadzony przy pośrednictwie Omanu, rozpoczął się w połowie kwietnia.

Poprzednie porozumienie nuklearne

Iran i światowe mocarstwa zawarły w 2015 r. porozumienie nuklearne, które miało ograniczyć program jądrowy Teheranu w zamian za zniesienie części sankcji. Umowa przewidywała m.in. ograniczenie wzbogacania uranu do poziomu 3,67 proc. W 2018 r., za czasów poprzedniej prezydentury Trumpa, Stany Zjednoczone wycofały się z porozumienia. Iran również odszedł od jego zapisów, wzbogacając uran ponad wyznaczony limit. Zachód oskarża Teheran o potajemne rozwijanie zdolności koniecznych do produkcji broni atomowej. Strona irańska zaprzecza, podkreślając, że jej program nuklearny ma charakter wyłącznie cywilny.

Wiceprezydent USA J.D. Vance zapytany podczas środowego spotkania Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w Waszyngtonie, czy ewentualna umowa z Iranem będzie wzorowana na poprzedniej, oświadczył, że przewidywany wówczas system kontroli "był niewiarygodnie słaby", co pozwalało Iranowi nadal dążyć do uzyskania broni jądrowej - przekazał portal Iran International.

"Uważamy, że istnieje porozumienie, które naprawdę zintegrowałoby Iran ze światową gospodarką i byłoby bardzo korzystne dla narodu irańskiego, ale skutkowałoby całkowitym pozbawieniem Teheranu szans na posiadanie broni jądrowej i do tego zmierzamy w negocjacjach" — powiedział Vance. (PAP)