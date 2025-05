Izrael grozi Iranowi: Zrobimy wam w Teheranie to, co zrobiliśmy Hamasowi w Strefie Gazy

Sytuacja na Bliskim Wschodzie znów staje się coraz bardziej napięta. Tym razem za sprawą groźby Izraela, którą kraj ten skierował w stronę Iranu. Otóż izraelski minister obrony Israel Kac zagroził w czwartek, że siły jego kraju zrobią przywódcom Iranu to, co „zrobiły Hamasowi w Strefie Gazy”. To reakcja na niedzielny atak jemeńskich rebeliantów Huti na lotnisko Ben Guriona, główny międzynarodowy port lotniczy Izraela.