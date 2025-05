Zerwać z "mentalnością pokoju"

W pochodzącym z kwietnia 2023 roku nagraniu Szalay-Bobrovniczky twierdzi, że „odmłodzenie armii” było konieczne, ponieważ jest to najłatwiejszy sposób zerwania z „mentalnością pokoju”.

Minister mówi też: „Piąty rząd Orbana postanowił stworzyć naprawdę skuteczną, zdolną do walki armię węgierską. Oznacza to, że zrywamy z naszymi dotychczasowymi działaniami na rzecz pokoju – jesteśmy tego świadomi – ale co najważniejsze, zrywamy z pokojową mentalnością”.

Szalay-Bobrovniczky wyjaśnia również, jaki był prawdziwy cel tzw. programu odmładzającego, w ramach którego zwolniono setki doświadczonych oficerów, w tym najmłodszego w historii węgierskich sił zbrojnych szefa sztabu generalnego, Romulusza Ruszina-Szendiego, obecnie członka opozycyjnej partii TISZA, a następnie zastąpiono go o dwa lata starszym Gaborem Boeroendim.

Zdaniem ministra „w sposób naturalny proces, który publicznie poznaliśmy jako odmłodzenie, był po prostu najłatwiejszym sposobem na zerwanie z pokojową mentalnością”. W wypowiedzi znalazło się też wezwanie do dalszych działań: „Zerwijmy z pokojową mentalnością i przejdźmy do fazy zero na drodze do wojny. Poprosiłem generała porucznika Gabora Boeroendiego o pomoc i wdrożenie tego planu.”

Opozycja: To kolejny dowód na hipokryzję rządu

Peter Magyar, lider opozycyjnej partii TISZA, twierdzi, że nagranie to kolejny dowód na hipokryzję rządu. „Okłamali Węgrów w sprawie pokoju - okazało się, że wciągną nasz wspaniały kraj w wojnę. W tym nagraniu minister obrony Viktora Orbana przyznaje, a nawet z dumą ogłasza, że to, co mówią od lat, jest po prostu bezczelnym kłamstwem” – napisał w mediach społecznościowych opozycjonista.

Dodał również: „Rząd Orbana od lat mówi o obronie narodu węgierskiego, a tymczasem oni sami są w stanie poświęcić bezpieczeństwo swoich rodaków dla pieniędzy i władzy. To nie jest błąd polityczny. To przestępstwo. Zbrodnia, za którą nie ma i nigdy nie będzie przebaczenia”.

Odnosząc się do źródła nagrania Magyar oświadczył, że „wpadło ono przez okno przywiane przez wiatr dzień lub dwa dni temu” i że on sam nie wie, skąd się wzięło. W jego ocenie treść taśm rzuca zupełnie nowe światło na narrację, jaką rząd Orbana przekazuje społeczeństwu w czasie stanu zagrożenia wojennego.

Szalay-Bobrovniczky jest jednym z kluczowych ministrów piątego rządu Orbana. Wcześniej działał jako przedsiębiorca i inwestor, a od 2014 jako dyplomata, w tym jako ambasador Węgier w Wielkiej Brytanii. Mimo braku wojskowego doświadczenia w 2022 roku został ministrem obrony. Wcześniej, w 2021 roku Szalay-Bobrovniczky został większościowym udziałowcem czeskiej spółki Aero Vodochody, od której węgierski rząd kupił 12 samolotów wojskowych. Niezależne media wielokrotnie wskazywały też na jego rosyjskie koneksje.

Tomasz Dawid Jędruchów (PAP)