Rosja atakuje NATO-wskiego sojusznika Polskę

„Rosja atakuje NATO-wskiego sojusznika Polskę z użyciem irańskich dronów shahed mniej niż tydzień po tym, jak prezydent Trump gościł prezydenta Nawrockiego w Białym Domu. To akt wojny i jesteśmy wdzięczni sojusznikom NATO za ich szybką odpowiedź na trwającą niesprowokowaną agresję zbrodniarza wojennego Putina przeciwko wolnym i produktywnym krajom” - napisał Wilson na platformie X.

Reklama

Potrzeba sankcji, które „doprowadzą do bankructwa rosyjskiej machiny wojennej”

Republikanin wezwał prezydenta Trumpa do nałożenia sankcji, które „doprowadzą do bankructwa rosyjskiej machiny wojennej” oraz do wyposażenia Ukrainy w broń zdolną do ataku wewnątrz Rosji.

„Putin nie zadowala się już tylko przegrywaniem w Ukrainie, bombardując matki i dzieci, teraz bezpośrednio testuje naszą determinację na terytorium NATO. Putin stwierdził, że »Rosja nie zna granic«”. Wolne i prosperujące narody dadzą Rosji nauczkę na temat granic” - dodał.

Wilson zasiada w Izbie od 24 lat i obecnie pełni funkcję współprzewodniczącego Komisji Helsińskiej, ciała działającego przy Kongresie USA złożonym z polityków obydwu izb amerykańskiego parlamentu. Komisja Zajmuje się tematami praw człowieka, demokracji i innymi związanymi z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).