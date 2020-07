"Maj napawa lekkim optymizmem, ale jeszcze długo kolejowa branża towarowa będzie odczuwać skutki lockdownu w polskiej i europejskiej gospodarce. Dobrym sygnałem dla nas jest dwucyfrowy wzrost przewozów intermodalnych, gdyż jest to strategiczny kierunek rozwoju Grupy PKP Cargo w kierunku operatora logistycznego" - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.



W sumie w okresie styczeń-maj 2020 roku Grupa PKP Cargo przewiozła na krajowym rynku 32,9 mln ton towarów (-22,2% r/r), a praca przewozowa wyniosła 8,4 mld tkm (-21,4% r/r), podano także.



"Napływające z kluczowych segmentów gospodarki dane (m.in. brak zauważalnego odbicia zużycia energii i związany z tym utrzymujący się słaby popyt na surowce energetyczne, ograniczenie produkcji sektora hutniczego, niższe zapotrzebowanie na chemikalia i paliwa ciekłe oraz mocne skurczenie wolumenu przeładunków kontenerów w portach morskich) były spójne ze spadkiem przewozów rynku r/r. W wartościach bezwzględnych wolumen przewozów w ujęciu masy towarowej ukształtował się w maju 2020 na najniższym poziomie od stycznia 2016 roku. Rynek przewozów kolejowych w Polsce w maju br. pozostawał w bardzo silnym trendzie spadkowym r/r, choć jednocześnie skala spadku była nieco niższa (-16,9% r/r) niż w kwietniu 2020 roku (-18,4% r/r). W wartościach bezwzględnych wolumen przewozu rynku był w maju 2020 roku równy 16,1 mln ton" - czytamy w komentarzu spółki.



Wykonana w maju przez rynek praca przewozowa spadła r/r w mniejszym stopniu, do poziomu 3,9 mld tkm (-13,8% r/r). Oznacza to, że w tym okresie operatorzy kolejowi realizowali przewozy na średnio dłuższym dystansie, co mogło być związane m.in. ze zmianami w strukturze udziałowej transportowanych ładunków – spadkiem udziału węgla kamiennego w obliczu związanych z pandemią ograniczeń skali działalności przez kopalnie (węgiel kamienny charakteryzuje się bowiem niską średnią odległością przewozu), wskazuje Cargo.



W stosunku do kwietnia 2020 roku rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce skurczył się o -1,1% według masy towarowej i jednocześnie wzrósł aż o 7,9% według pracy przewozowej, dodano.



W okresie styczeń-maj przetransportowano łącznie 85,6 mln ton towarów (-13,2% r/r), a wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 19,7 mld tkm (-15,0% r/r), zakończono w informacji.



PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)