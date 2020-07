Dodał, że pierwsze samoloty wystartowały do Londynu oraz Manchesteru. W kolejnych dniach ruszą połączenia, w tym do Bristolu, East Midlands i Dublina.

Jak podkreślił prezes spółki zarządzającej portem Adam Hamryszczak, wznawiane połączenia od lat cieszą się ogromną popularnością.

„Od czasu zamrożenia międzynarodowych połączeń lotniczych tysiące ludzi nie mogło powrócić do swoich miejsc pracy na Wyspach czy wylecieć na zaplanowany urlop w Polsce. Teraz wreszcie staje się to możliwe. My jako port jesteśmy w pełni gotowi do wznowienia tych lotów, tak aby podróże lotnicze znowu odbywały się sprawnie a przede wszystkim bezpiecznie” – zaznaczył.

Ryanair ze względów epidemiologicznych zachęca pasażerów do ograniczenia liczby przewożonych bagaży rejestrowanych. Dodatkowo rekomenduje korzystanie z odprawy online oraz zapisanie karty pokładowej w smartfonie. Każdy posiadacz biletu po wejściu do terminalu będzie poddany bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała.

W terminalu oraz samolocie pasażerowie zobowiązani są do zakrywania dróg oddechowych np. maseczką lub chustą. Wszystkie samoloty Ryanaira są wyposażone w filtry powietrza HEPA, a powierzchnie wewnętrzne samolotów są dezynfekowane.

Przedstawiciele lotniska zachęcają również do utrzymywania min 1,5 metrowego dystansu społecznego podczas pobytu w terminalu.

Aktualnie z lotniska w Jasionce dwa razy dziennie – rano i wieczorem – odlatują samoloty do Warszawy, a raz w tygodniu, w sobotnie popołudnie do Gdańska.

Od 3 lipca wystartują również letnie połączenia sezonowe do Zadaru, Barcelony, Salonik i Burgas. Trwają rozmowy odnośnie terminu ponownego uruchomienia lotów z Jasionki do Monachium. (PAP)

Autor: Wojciech Huk

huk/ je/