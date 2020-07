We wtorek PKP PLK podpisały kontrakt na modernizację stacji Warszawa Zachodnia o wartości 1,9 mld zł. Inwestycja ta jest pierwszym etapem modernizacji warszawskiej średnicy.

"Zakładamy, że w przyszłym roku zapadną decyzje co do finansowania (dalszej modernizacji linii średnicowej - PAP). Na pewno jest to jeden z priorytetów w skali kraju i zakładamy, że jak w przyszłym roku zapadną decyzje co do finansowania, to w roku 2022 będziemy ogłaszać przetargi na następne odcinki" - powiedział Merchel.

Szef kolejowej spółki wyjaśnił, że harmonogram zakłada, iż cała linia średnicowa począwszy od Warszawy Wschodniej do Warszawy Zachodniej poprzez stację Warszawa Śródmieście, wraz z budową nowej stacji pod rondem de Gaulle’a, powinna zostać kompleksowo zmodernizowana do roku 2027.(PAP)

Autor: Łukasz Pawłowski

