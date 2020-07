Wykonawcą inwestycji jest firma Mostostal Warszawa. Umowa o wartości ponad 635 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 45 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie wszystkich prac przewidywano na wiosnę 2025 r.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 12 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7.

Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Załuski i Ostrzykowizna. Powstanie fragment nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 w rejonie węzła Ostrzykowizna. Ponadto będą wybudowane drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jak informuje w komunikacie GDDKiA, wykonawca sam będzie mógł zdecydować, jaką na trasie położy nawierzchnię: betonową czy bitumiczną.

Prace przy budowie drogi ekspresowej S7 Płońsk - Czosnów będą prowadzone bez zamykania ruchu dla kierowców, dlatego wykonawcy wszystkich trzech odcinków w pierwszej kolejności będą mieli za zadanie wybudowanie układu drogowego, który umożliwi wykorzystanie go do prowadzenia ruchu. Podczas robót między Załuskami a Modlinem kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Spośród pozostałych odcinków trasy Płońsk - Czosnów podpisana została już umowa dla odcinka S7 Modlin - Czosnów długości prawie 10 km, a w przypadku, odcinka S7 Siedlin - Załuski (o długości ok. 13 km) GDDKiA wybrała już najkorzystniejszą ofertę.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

