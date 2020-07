Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Pięć polskich projektów transportowych otrzyma dofinansowania ze środków Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) w ramach naboru, który zakończył się w lutym. Łączna wartość projektów to 2,6 mld zł, z czego 1,9 mld zł pokryją środki unijne, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Beneficjentami lub współbeneficjentami są PKP Polskie Linie Kolejowe, Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie", Miasto Warszawa i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

"Projekty z naszego kraju otrzymały ponad 20% dostępnych środków w tym konkursie. To duże osiągnięcie Polski. To nie jedyny nasz sukces. Polska w 100% wykorzystała przysługującą nam pulę pieniędzy w budżecie CEF, czyli 4,14 mld euro, a nawet dostała więcej środków z niewykorzystanej alokacji innych państw członkowskich" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata-Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

W ramach puli krajów korzystających z polityki spójności, dofinansowanie uzyskały dwa polskie projekty realizowane przez PKP PLK:

- Prace na linii E75 na odcinku Czyżew-Białystok - etap II o wartości 453,8 mln euro, w tym dofinansowanie CEF 385,7 mln euro

- Prace na linii E75 na odcinku Ełk-Trakiszki (granica państwa) - dokumentacja projektowa o wartości 43,2 mln euro, w tym dofinansowanie CEF 36,7 mln euro

Inwestycje zlokalizowane są na linii kolejowej Rail Baltica, łączącej kraje Bałtyckie z Warszawą i resztą krajów UE. Łączna wartość obu projektów to 560 mln euro, zaś dofinansowanie CEF wynosi 422,39 mln euro.

W ramach puli ogólnej, w której rywalizują projekty z całej UE, dofinansowanie uzyskały również dwie polskie inwestycje. Dofinansowanie w wysokości 7,1 mln euro trafiło na projekt "Usprawnienie trwałego połączenia kraju z portem w Szczecinie: budowa mostu kolejowego nad Regalicą", który jest realizowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie". Wartość projektu to 35,5 mln euro. Wsparcie z CEF otrzyma również projekt "Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe" realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Dofinansowanie z UE to 2,1 mln euro, a wartości inwestycji to 4,2 mln euro.

Dofinansowanie uzyskał także międzynarodowy projekt SESAR, stanowiącym technologiczny filar inicjatywy SES - Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i wdrożenie na szeroką skalę zharmonizowanej infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym (ATM) w Europie oraz rozwiązań pozwalających na ograniczenie podziału europejskiej przestrzeni powietrznej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest aktywnym uczestnikiem projektu.

W całej Unii Europejskiej w ramach zakończonego konkursu dofinansowanie na łączną kwotę 2,1 mld euro uzyskało 130 projektów. Wartość tych inwestycji to 4,5 mld euro, podano także.

Środki w konkursie pochodziły z oszczędności w projektach, które otrzymały dofinansowanie na początku wdrażania CEF. W przypadku pojawienia się nowych oszczędności pod koniec tego roku odbędzie się ostatni ramach trwającej perspektywy finansowej UE konkurs CEF.

