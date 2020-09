Do 28 września zaplanowane jest kilkanaście lotów czarterowych PLL LOT z USA do Polski; loty odbywają się na trasie z Nowego Jorku do Warszawy oraz z Chicago do Warszawy i Krakowa; sprzedaż biletów odbywa się drogą mailową - poinformowała w komunikacie ambasada Polski w USA.

We wtorek zostało opublikowane rozporządzenie rządu, które przewiduje objęcie zakazami połączeń lotniczych 30 państw. Jedynym dopisanym do listy państwem jest Francja, wykreślone z niej zostały m.in. Rumunia, Meksyk czy Indie. Rozporządzenie obowiązuje od środy. Od momentu zawieszenia bezpośrednich lotów między Polską a USA w wyniku pandemii koronawirusa wszystkie loty odbywają się w formule czarterów. Ambasada Polski w Stanach Zjednoczonych podkreśliła, że w związku z przedłużeniem obostrzeń epidemicznych rejsy PLL LOT z USA do Polski zaplanowane do 28 września będą nadal organizowane w formule czarterowych rejsów specjalnych. Bilety na te połączenia nie są już jednak dostępne w sprzedaży przez systemy rezerwacyjne oraz stronę internetową PLL LOT. We wtorek odbyły się loty z Nowego Jorku oraz Chicago do Warszawy. W najbliższych dniach planowane jest kilkanaście lotów z USA do Polski. Z Nowego Jorku do Warszawy loty czarterowe odbędą się 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 i 28 września. Reklama Z Chicago do Warszawy 16, 18, 22, 23 i 26 września. Z Chicago do Krakowa 21 i 28 września. Ambasada poinformowała, że osoby posiadające prawo do wjazdy na terytorium Polski, które są zainteresowane zakupem biletów proszone są o zgłoszenia na adres mailowy: rescue.flights@lot.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, obywatelstwo zgodnie z paszportem, dane kontaktowe – telefon i adres mailowy, preferowaną trasę podróży (Nowy Jork-Warszawa, Chicago-Warszawa lub Chicago-Kraków) i termin podróży. Konsultanci PLL LOT będą kontaktować się telefonicznie z każdą osobą, która dokona poprawnego zgłoszenia drogą mailową. (PAP) autor: Mateusz Roszak mro/ par/