Rozpoczęła się produkcja pierwszego pociągu, obecnie odbywa się zabudowa ośmiu pudeł pojazdu. Są one wykonane z aluminium, dzięki czemu są lżejsze niż stalowe. Niższa masa pojazdu oznacza mniejsze zużycie energii, a także niższe koszty eksploatacji, np. dzięki dłuższym przebiegom pomiędzy wymianami zestawów kołowych. Przy stosunkowo niewielkiej masie pociągi spełniają wszystkie wymagania europejskich standardów wytrzymałościowych i zderzeniowych.

Dostawa dwóch pierwszych pojazdów jest przewidziana w drugiej połowie 2021 r.

Przed przekazaniem kolejnych pociągów, dwie pierwsze jednostki będą sprawdzane przez okres od 6 do 12 miesięcy, do osiągnięcia przebiegu co najmniej 150 000 km na każdy pojazd.

Nowoczesne pociągi będą dostosowane do prędkości 160 km/h, co pozwoli efektywnie korzystać ze zmodernizowanych linii kolejowych. Będą także wyposażone w system ETCS, zapewniający wysokie bezpieczeństwo podróży - zaznacza spółka w komunikacie.

"12 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych będzie istotnym wzmocnieniem naszej floty. Pasażerowie zyskają kolejne pociągi, którymi bezpiecznie i komfortowo będą podróżować na dłuższych trasach. Wstępne plany zakładają skierowanie nowych pojazdów na trasy Szczecin-Lublin, Szczecin-Kraków i Kraków-Lublin" - powiedział członek zarządu PKP Intercity Adam Laskowski.

W nowych pociągach pasażerowie skorzystają m.in. z klimatyzacji, gniazdek elektrycznych, wzmacniaczy sygnału GSM/LTE, bezprzewodowego internetu.

Nowe jednostki będą monitorowane, przewidziano w nich także przestrzeń do przewozu rowerów. Ponadto pociągi będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością i będą wyposażone m.in. w platformy ułatwiające wsiadanie podróżnym na wózkach, a także toalety z przewijakami dla niemowląt.

Pojazdy mają posiadać 294 miejsca 2. klasy i 60 miejsc 1. klasy.

Zakup 12 fabrycznie nowych pojazdów to jeden z filarów konsekwentnie realizowanej największej strategii inwestycyjnej w historii PKP Intercity. Celem wartego 7 mld zł programu „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji” jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży. Po zakończeniu programu w 2023 r. tabor przewoźnika będzie w 80 proc. nowy lub zmodernizowany, w 94 proc. pociągów będzie dostępna klimatyzacja,a w co najmniej 77 proc. bezprzewodowy internet. Wartość dotychczas zakontraktowanych inwestycji w ramach największej w historii Spółki strategii taborowej wynosi obecnie ponad 4,5 mld zł brutto.

Obecnie przewoźnik posiada 20 składów typu Pendolino, 20 składów typu Dart oraz 20 typu FLIRT. Ponadto w czerwcu ubiegłego roku spółka podpisała wartą blisko 275 mln zł brutto umowę na modernizację 14 pojazdów ED74. Po zrealizowaniu umowy przez Stadler Polska przewoźnik będzie dysponował flotą 86 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych - poinformowała spółka. (PAP)

