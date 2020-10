Budowę drogi ekspresowej S61 w województwie warmińsko-mazurskim, pomiędzy miejscowościami Szczuczyn i Raczki drogowcy podzielili na trzy odcinki realizacyjne. Na wszystkich toczą się już prace budowlane. Odcinek od Szczuczyna do węzła Ełk Południe to 23,3 km, węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie to 22,9 km, w tym 4-kilometrowe połączenie z obwodnicą Ełku oraz odcinek węzeł Wysokie - Raczki 20,2 km długości. To daje w sumie 66 km trasy Via Baltica na Mazurach.

„Dotrzymujemy słowa. Ogłosiliśmy przetargi i podpisaliśmy umowy z wykonawcami wszystkich trzech warmińsko-mazurskich odcinków drogi ekspresowej S61. Dziś, po zakończeniu prac projektowych, rozpoczynają się roboty budowlane na odcinku Ełk - Wysokie. Trasa Via Baltica to jeden z najważniejszych szlaków tranzytowych łączących kraje nadbałtyckie z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce“ – powiedział w środę na konferencji prasowej w okolicy miejscowości Wysokie wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Wiceminister dodał, że epidemia koronawirusa nie zakłóciła kontraktów drogowych i kolejowych. „Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest zdeterminowany, aby też w tym trudnym czasie, nie tylko jesiennym, ale też epidemicznym prowadzić bez żadnych komplikacji wszystkie inwestycje infrastrukturalne“ - powiedział Weber.

W ramach budowy zakontraktowanego odcinka S61 Ełk Południe - Wysokie powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa, wraz z łącznikiem do obwodnicy Ełku. Ponadto zostanie wykonany remont dróg lokalnych oraz budowa urządzeń ochrony środowiska. W ramach inwestycji powstaną 24 obiekty inżynierskie oraz węzeł Ełk Wschód. Konstrukcja drogi zostanie wykonana z betonu cementowego.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firma Trakcja PRKiI SA, Mostostal Warszawa SA oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. Wartość kontraktu to 686 mln zł.

Reklama

Trzy warmińsko-mazurskie fragmenty to część trasy Via Baltica, która będzie prowadzić od drogi krajowej S8 w okolicach Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą w Budzisku. Zakończenie prac na odcinkach Wysokie - Raczki oraz Szczuczyn - Ełk Południe planowane jest w drugiej połowie 2021 roku. Odcinek Ełk Południe - Wysokie w 2022 roku.

Wiceminister Weber powiedział, że Via Baltica to jeden z ważniejszych szlaków komunikacyjnych Polski. Dodał, że szlak ten dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego usprawni dojazd drogowy, ale także podniesie potencjał gospodarczy i turystyczny tych regionów.

Trasa Via Baltica ma mieć 241 km i bedzie powadziła z Warszawy do krajów nadbałtyckich. Po stronie polskiej ma być gotowa w 2022 roku. Jej budowa jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF).(PAP)

autor: Jacek Buraczewski

bur/ drag/