"Otworzyliśmy oferty w przetargu na kontynuację opracowania elementów koncepcji programowej dla odcinka S17 Wschodniej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Ząbki i Zakręt" - podała w poniedziałkowym komunikacie GDDKiA.

Dodała, że łącznie wpłynęło 5 ofert. Najniższą ofertę złożono na kwotę 3 mln 38 tys. 100 zł, najwyższą na kwotę 7 mln 563 tys. 946 zł i 50 gr. Kosztorys inwestorski to 4 mln 698 tys. 231 zł.

GDDKiA poinformowała, że postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena - 60 proc., zespół projektowy - 24 proc., zespół geologiczny - 16 proc.

Dyrekcja zakłada, że umowa z projektantem, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w lutym 2021 r. Wykonawca dokumentacji na realizację zadania będzie miał 12 miesięcy od daty jej zawarcia.

"Szacujemy, że kompletną dokumentacją będziemy dysponować w połowie 2022 r., co oznacza, że planujemy ogłoszenie przetargu na realizację tego odcinka w systemie +Projektuj i buduj+ na przełomie 2022 i 2023 r." - czytamy.

GDDKiA podała, że zadaniem projektanta będzie kontynuacja opracowywania dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą drogę ekspresową. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych.

Dyrekcja przypomniała, że Wschodnia Obwodnica Warszawy S17, biegnąca pomiędzy węzłami Drewnica i Lubelska, o długości ok. 16,3 km, stanowi część Warszawskiego Węzła Drogowego, została podzielona na trzy odcinki, w tym węzeł Drewnica - węzeł Ząbki (ok. 3,6 km), węzeł Ząbki - węzeł Zakręt (ok. 10,2 km) i węzeł Zakręt - węzeł Lubelska (ok. 2,5 km).

Wskazała, że trasa będzie miała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Wybudowanych zostanie pięć węzłów - Ząbki, Rembertów, Poligon (zjazd techniczny dla wojska), Zakręt i Lubelska.

Według GDDKiA w zakresie pierwszego odcinka, po pozyskaniu finansowania na etap realizacji robót, ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w systemie „Projektuj i buduj”. Szacowane lata realizacji to 2021-2024.

Z kolei na trzecim odcinku pomiędzy węzłami Zakręt i Lubelska trwają prace budowlane. Zgodnie z umową termin zakończenia robót upływa w kwietniu 2021 r. W rozpatrywaniu są roszczenia wykonawcy w zakresie wydłużenia czasu na ukończenie - czytamy.(PAP)

