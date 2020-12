Monitorowanie przeszkód na lotniskach, efektywniejsze zarządzanie przestrzenią powietrzną, co dla samolotów może dać oszczędności czasu i paliwa - zakłada projekt nad którym pracuje m.in. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Ma on wykorzystywać technologie satelitarne; jego koszt to 17,5 mln zł.

Chodzi o wspólny projekt Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz firm Creotech Instruments i AP-TECH o nazwie System Automatycznego Monitorowana Przeszkód Lotniczych i Ewidencji (SAMPLE). Koszt projektu to 17,5 mln zł, z czego 12,7 mln zł zostanie dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. "To pierwszy projekt PAŻP realizowany w ramach +Szybkiej Ścieżki+ NCBiR, a kolejny projekt badawczo-rozwojowy ukierunkowany na rozwój kompetencji cyfrowych Agencji" - powiedział cytowany we wtorkowym komunikacie szef PAŻP Janusz Janiszewski. Jak czytamy w informacji PAŻP zamieszczonej na stronie internetowej, w projekcie będą wykorzystywane technologie satelitarne, które mają zwiększyć bezpieczeństwo samolotów i dronów. "Innowacyjny w skali świata system będzie zasilany w wysokorozdzielcze dane satelitarne (Earth Observation) uzyskiwane metodami fotogrametrycznymi, a także wszelkie informacje z aktualnych bazy danych o przeszkodach lotniczych. Będzie wykorzystywany zarówno w lotnictwie załogowym i podczas operacji śmigłowcowych (np. HEMS), jak i w lotach bezzałogowych statków powietrznych (dronów)" - czytamy. Zdaniem PAŻP, dzięki SAMPLE "podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu lotniczego otrzymają narzędzie do monitorowania przeszkód w określonych obszarach lotnisk i lądowisk oraz będą mogły zarządzać efektywnością wykonywanych operacji załogowych i bezzałogowych". Jak dodano, dla użytkowników przestrzeni powietrznej oznacza to m.in. optymalizację trasy przelotu, a więc realną oszczędność czasu i paliwa. Reklama "Cieszymy się, ze PAŻP przyjął ofertę współpracy z CTI, i wyrażamy olbrzymie zadowolenie z przyznanego dofinansowania, przy tak olbrzymiej konkurencji. Sam projekt zaś stanowi potwierdzenie naszych kompetencji w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych" – powiedział cytowany w komunikacie Krzysztof Mysłakowski z Creotech Instruments. PAŻP podkreślił, że już na etapie oferty projekt spotkał się z "olbrzymim wsparciem rynku, zyskując wsparcie Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskich Linii Lotniczych LOT oraz krajowych portów lotniczych". Samer Bou Habib z AP-TECH wyraził nadzieję, że wspólne zbudowanie nowatorskiego systemu, "który uprości i uelastyczni szereg procesów związanych z zapewnieniem służb ruchu lotniczego". PAŻP podkreśla, że aktywne poszukiwanie środków na rozwój polskich technologii to część realizowanej od 2018 roku przez Agencję strategii innowacyjności i rozwijania współpracy z rynkiem usług, dzięki czemu Agencja wspiera rozwój polskiego know-how i tworzy warunki do promocji polskich osiągnięć w kraju i na świecie. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. PAŻP odpowiada też za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie. (PAP) autor: Aneta Oksiuta aop/ drag/