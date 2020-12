Warszawa, 03.12.2020 (ISBnews) - Polregio zawarło z kolejnym województwem - lubuskim - 10-letnią umowę na wykonanie przewozów kolejowych w regionie, o wartości ok. 1 mld zł, przewidującą przejechanie 48 mln km, podał przewoźnik. Lubuskie jako jedyne województwo w kraju regularnie uruchamia cztery połączenia transgraniczne - do Berlina, Frankfurtu nad Odrą, Forstu i Görlitz.

"Pociągi Polregio w ramach umowy o wartości ponad 1 mld złotych (dokładna kwota umowy 1 066 463 111 zł) pokonają przez ten okres ponad 48 mln kilometrów. Umowa wejdzie w życie wraz z nowym rozkładem jazdy pociągów od dnia 13 grudnia 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Przewozy objęte umową będą realizowane na następujących liniach komunikacyjnych:

Berlin Ostkreuz - Kostrzyn - Gorzów Wlkp. - Krzyż - Poznań Gł.

Zielona Góra Gł. - Rzepin - Kostrzyn - Szczecin Gł.

Zielona Góra Gł. - Nowa Sól - Głogów - Wrocław Gł.

Poznań Gł. - Zbąszynek - Świebodzin - Rzepin

Zielona Góra Gł. - Rzepin - Frankfurt (Oder)

Nowa Sól - Zielona Góra Gł. - Zbąszynek - Poznań Gł.

Zielona Góra Gł. - Żary - Żagań - Węgliniec - Zgorzelec - Görlitz

Żagań - Żary - Forst (Lausitz)

Małomice - Żagań - Żary - Zielona Góra Gł.

Leszno - Wschowa - Głogów - Zielona Góra Gł.

Poznań Gł. - Krzyż - Dobiegniew - Szczecin Gł. - Świnoujście

Zielona Góra Gł. - Zbąszynek - Toporów - Łagów

Zielona Góra Gł. - Zbąszynek - Międzyrzecz - Pszczew (Wierzbno)

Gorzów Wlkp. - Międzyrzecz - Pszczew (Wierzbno), wymieniono w materiale.

Ponadto poniższe linie będą uruchamiane sukcesywnie w ramach umowy po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych:

Zielona Góra Gł. - Gubin - Guben

Rzepin - Sulęcin - Międzyrzecz

Żary - Żagań - Głogów

Żary - Lubsko

Nowe połączenia przy współpracy z samorządem województwa i władzami lokalnymi pojawią się na trasach Zielona Góra Gł. - Żagań - Małomice, Żagań - Forst, Zbąszynek - Rzepin, Zielona Góra Gł. - Głogów, dodano.

Umowa z Województwem Lubuskim jest siódmą wieloletnią umową zawartą przez Polregio w tym roku. Wcześniej przewoźnik podpisał kontrakty z województwem warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubelskim, opolskim, świętokrzyskim, a w 2019 roku - z województwem śląskim. W celu zapewnienia kontynuacji przewozów, samorządy powinny podpisać umowy PSC (ang. Public Service Contract) najpóźniej do 12 grudnia 2020 roku, przypomina Polregio.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik w Polsce. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1 900 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku z usług Polregio korzysta ponad 88 mln pasażerów. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).

(ISBnews)