Oferta firmy Strabag z kwotą blisko 343,6 mln zł brutto została wybrana za najkorzystniejszą w przetargu na projekt i budowę ok. 16-km podlaskiego odcinka Boćki-Malewice drogi S19 Via Carpatia - poinformowała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Oferta Strabagu była najtańszą w tym postępowaniu. W przetargu startowało siedem firm. We wtorek GDDKiA podała, że odrzucono oferty pięciu firm, bo nie zgodziły się na wydłużenie terminu związania ofertą. "Przed podpisaniem umowy, które jest planowane w drugim kwartale 2021 r., od wyboru najlepszej oferty mogą zostać złożone odwołania. Przeprowadzona też zostanie standardowa i obligatoryjna kontrola wybranej oferty przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych" - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w komunikacie na swojej stronie internetowej. Drogowcy chcą, by prace projektowe w ramach tej inwestycji były poprowadzone po podpisaniu umowy z wykonawcą tak, aby jeszcze w pierwszym kwartale 2022 r. był złożony wniosek o wydanie przez wojewodę decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji drogowej (ZRID). GDDKiA przypomina także, że odcinek Boćki (bez węzła drogowego) - Malewice przyszłej drogi ekspresowej pozwoli odciążyć z ciężkiego ruchu tranzytowego miejscowości Boćki i Dziadkowice. Droga ominie te miejscowości od wschodu. Łącznie na całym 16-km odcinku powstanie 15 różnych obiektów inżynierskich. Całość będzie dostosowana do ciężkiego ruchu. Po otwarciu przetargowych ofert w grudniu 2020 r. GDDKiA podała, że szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 493,1 mln zł. Przetarg na odcinek Boćki-Malewice był ostatnim z dziesięciu postępowań ogłoszonych w 2020 r. przez GDDKiA na podlaskie odcinki trasy S19 Via Carpatia. Wtedy informowano, że plan zakłada podpisanie umowy z wykonawcą jeszcze w pierwszym półroczu 2021 r, a budowa drogi ma być prowadzona w latach 2022-2025.(PAP) autorka: Izabela Próchnicka kow/ drag/