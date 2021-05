Warszawa, 06.05.2021 (ISBnews) - Wizz Air uruchomi cztery nowe trasy z Polski: z Lublina do Burgas w Bułgarii, z Poznania i Warszawy do Lwowa oraz z Warszawy do Malagi w Hiszpanii. Nowe trasy z Polski zostaną otwarte w czerwcu i we wrześniu 2021 roku.

Połączenia będą realizowane dwa razy w tygodniu na trasach Lublin - Burgas, Poznań - Lwów i Warszawa - Malaga, natomiast połączenie Warszawa - Lwów - trzy razy w tygodniu, podano.

"Jest nam niezmiernie miło ogłosić kolejne trasy Wizz z Polski. Wraz z nadchodzącym latem chcemy zaoferować naszym pasażerom jak najszerszy wachlarz możliwości podróżowania. Wierzymy, że w sezonie wakacyjnym nasi pasażerowie będą mogli spełniać swoje podróżnicze marzenia i realizować swoje plany wyjazdowe" - powiedziała manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air Paulina Gosk, cytowana w komunikacie.

Wizz Air jest największą niskokosztową linią lotniczą w Europie Środkowo-Wschodniej.

(ISBnews)