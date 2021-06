Pierwszy po ponad rocznej przerwie samolot z Warszawy do stolicy Kazachstanu wystartuje w środę o godz. 23. LOT wyjaśnił, że początkowo połączenia między Polską a Kazachstanem będą regularnie wykonywane Boeingami 737-800 NG z częstotliwością jednego rejsu w tygodniu.

Podróż z Warszawy do Nur-Sułtanu zajmie ok. 5 godzin. Samoloty ze stolicy Polski będą startować w niedziele o godzinie 23. Rejs powrotny będzie z kolei w poniedziałek (do 21 czerwca) 13.00 - 14.15, a od 29 czerwca we wtorki 04.55 - 06.10.

Jak przypomniano, przed pandemią, LOT wykonywał rejsy do Nur-Sułtanu od maja 2017 roku. "Było to pierwsze bezpośrednie połączenie polskiego przewoźnika do Azji Centralnej, kluczowe dla wymiany biznesowej i handlowej między Polską a Kazachstanem. Od momentu uruchomienia bezpośrednich połączeń, kraj o unikatowej kulturze i dobytku naturalnym stał się również chętniej wybieranym kierunkiem podróży turystycznych z Polski i pozostałych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej" - podkreślono.

Według PLL LOT powrót do obsługi bezpośrednich rejsów do Kazachstanu świadczy o zwiększającym się zapotrzebowaniu również na połączenia o charakterze biznesowym. "Chociaż do powrotu do oczekiwanego stanu sprzed pandemii jeszcze daleko, niemniej jednak stopniowo odbudowujemy także nasz segment połączeń regularnych. Zaczynamy dzisiaj obsługiwać rejsy między Warszawą a Nur-Sułtanem z częstotliwością jednego rejsu tygodniowo, docelowo jednak chcemy zwiększać naszą obecność na tej trasie" - przekazał rzecznik prasowy LOT-u Krzysztof Moczulski.

Przypomniał, że połączenie do stolicą Kazachstanu będzie kolejną regularną trasą przywróconą do obsługi tego lata z myślą o pasażerach podróżujących nie tylko turystycznie, ale również w celach biznesowych.

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią, polski przewoźnik obsługuje regularne połączenia do Budapesztu, Bukaresztu, Kopenhagi, Sofii i Amsterdamu, Brukseli, Paryża, Frankfurtu, Wiednia, Zurychu, Madrytu, Oslo i Monachium. Z końcem marca br. LOT uruchomił rejsy do Kijowa, Zagrzebia, Pragi, od kwietnia wrócił do Lwowa, Dusseldorfu i Hamburga, Stuttgartu, Nicei, a od maja Kluż-Napoki i Erywania. Jeszcze w czerwcu LOT wraca do obsługi kierunków takich Bejrut (od 11 czerwca), Billund, Berlin i Luksemburg (od 18 czerwca), uruchomi też trasę do Strasburga we Francji (od 5 lipca).

"W te wakacje LOT zaoferuje pasażerom ponad 157 atrakcyjnych połączeń, w tym rejsy krajowe, europejskie, a także wybrane połączenia do Ameryki Północnej (w tym rejsy do Miami, Los Angeles i Nowego Jorku z Warszawy, do Newark z Rzeszowa i Warszawy, oraz z Krakowa do Chicago i Nowego Jorku) i Azji. Ze względu na pandemię i zmniejszony popyt na podróżowanie, siatka połączeń będzie realizowana w ok. 50 proc. w stosunku do lata 2019 roku" - podsumowano. (PAP)

