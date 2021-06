Głębocki poinformował, że wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oznacza, że zatwierdzono granice terenu pod budowę drogi.

"Wydanie decyzji ZRID kończy etap projektowania. Na jej podstawie odbywa się przejęcie nieruchomości (działek, budynków) przez Skarb Państwa. Jeśli decyzja ta ma nadany rygor natychmiastowej wykonalności, inwestor może przejąć działkę od razu po wydaniu decyzji przez wojewodę" - poinformował Głębocki. Odcinek S16 Borki Wielkie - Mrągowo będzie budowany w systemie "Projektuj i buduj", zrealizuje go firma PORR.

Budowa tego odcinka S-16 ma być gotowa do końca 2023 roku. Nowy odcinek "szesnastki" będzie miał długość około 16 km, w tym około 13 km w ciągu S16 i około 3 km obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59.

Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a na odcinku obwodnicy Mrągowa jednojezdniowy, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez dwa węzły drogowe - Sorkwity i Bagienice.

"Przewiduje się również budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym trzech przejść dla dużych zwierząt, budowę zabezpieczeń akustycznych oraz wykonanie nasadzeń zieleni" - podał Głębocki.

Szesnastka to główny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur w układzie równoleżnikowym. Ma znaczenie międzynarodowe, krajowe i regionalne. Jest to główna regionalna droga ze wschodu na zachód, łącząca najważniejsze ośrodki regionalne (Ełk, Mrągowo, Olsztyn, Iława, Ostróda).

Budowa dalszego przebiegu S-16 od Mrągowa do Ełku, która ma przechodzić przez tereny cenne przyrodniczo, czeka na opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska co do szlaku, którym ma przebiegać. (PAP)

autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska

