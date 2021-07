PKP S.A. podpisały umowę na przebudowę dworca w Gdańsku-Wrzeszczu. Projekt inwestycji przygotowała pracownia TPF, a wykonawcą prac budowlanych jest firma TYM-BUD Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski.

"Dworzec Gdańsk Wrzeszcz to druga najważniejsza inwestycja w województwie pomorskim, którą zaczynamy po rozpoczętej w 2019 r. przebudowie dworca Gdańsk Główny. Dzięki niej, ten odwiedzany codziennie przez tysiące podróżnych obiekt zyska całkowicie nowy wygląd, a poza tym stanie się komfortowy, dostępny i proekologiczny" - powiedział w komunikacie prasowym członek zarządu PKP S.A. Ireneusz Maślany.

Gdańsk Wrzeszcz to jeden z najważniejszych dworców w Polsce pod względem liczby obsługiwanych podróżnych. Pierwszy obiekt o tej nazwie powstał w 1870 roku. Obecny budynek powstał w 1952 r. i od tego czasu kilkakrotnie go przebudowywano.

"Obecna inwestycja ma na celu nadanie mu nowoczesnego charakteru. Najbardziej widoczna będzie zmiana wyglądu zewnętrznego dworca. W miejsce rozproszonych dobudówek obiekt zyska jedną spójną bryłę. Elewacja zostanie wykonana ze stali i szkła. Najbardziej reprezentacyjną jej częścią będzie wejście do strefy obsługi podróżnych, gdyż zostanie one zaakcentowane wielkoformatowym przeszkleniem, a także wejście prowadzące bezpośrednio do tunelu na perony. Architekturę nowej bryły dworca podkreśli iluminacja. Zaakcentuje ona w szczególności główne wejścia do budynku" - podało biuro prasowe PKP S.A.

Na dachu budynku znajdzie się zieleń o powierzchni prawie 400 m kw.

"Powierzchnia bioaktywna zostanie wykonana z gotowych mat wegetacyjnych, składających się z mchów, rozchodników i ziół. Rośliny te są mało wymagające w uprawie oraz odporne na susze. Pomimo tego w okresach pozbawionych opadów będą podlewane za pomocą umieszczonych w ziemi linii kroplujących zasilanych z podziemnych zbiorników retencyjnych, gdzie gromadzona będzie deszczówka. Na dachu, oprócz zieleni, zostanie umieszczonych 28 paneli fotowoltaicznych do pozyskiwania +zielonej energii+" - wyjaśniono.

Całkowicie w nowy sposób zaaranżowana będzie przestrzeń obsługi podróżnych. Zaprojektowano ją jako przestronny hol pełniący funkcję poczekalni z kasami biletowymi i dwoma lokalami handlowymi. Podróżni znajdą w nim ławki, kosze, gabloty z rozkładem jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowoczesny system informacji głosowej.

Przejawem funkcjonalności nowej aranżacji wnętrz dworca jest to, że na perony, będzie można się dostać pomijając hol przez specjalne wejście umiejscowione mniej więcej po środku nowej bryły dworca. W pobliżu zejścia do tunelu prowadzącego na perony przewidziano nowocześnie urządzony kompleks toalet oraz trzy lokale handlowo-usługowe.

Przebudowa dworca Gdańsk Wrzeszcz sprawi, że stanie się on także bardziej dostępny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne i wdrożonych będzie szereg usprawnień takich jak m.in. oznaczenia w alfabecie Braille`a.

Na dworcu zostaną zastosowane nowoczesne systemy bezpieczeństwa: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowe. W bezpośrednim otoczeniu budynku zostaną ułożone nowe chodniki, a przy wejściu głównym do holu dworca zaprojektowano stojaki rowerowe.

Przebudowa dworca Gdańsk Wrzeszcz to jedna z 22. inwestycji realizowanych przez PKP S.A. w województwie pomorskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jej koszt to około 13,2 mln złotych brutto. Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Otwarcie dworca po modernizacji jest planowane na koniec 2022 r.(PAP)

autor: Robert Pietrzak

