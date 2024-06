Jego doświadczenie zawodowe związane jest z wieloletnią pracą w charakterze kreatora, producenta i dostawcy prestiżowych marek, produktów oraz usług w branży FMCG, elektrotechnicznej oraz medycznej. W tym zakresie współpracował z największymi odbiorcami detalicznymi, hurtowymi i operatorami logistycznymi.

– Wysokie oczekiwania i wymagania moich klientów były dla mnie zawsze potężnym wyzwaniem oraz nieustającą motywacją do bycia w ich oczach oryginalnym i konkurencyjnym liderem w zakresie oferowanych rozwiązań – mówi nowy Prezes Zarządu, Adam Flieger.

Reklama

Wanzl udziela kompleksowego wsparcia w zakresie pracy magazynów oraz szerokiego wykorzystania możliwości, jakie otwierają nowoczesne technologie

Z ponad 4600 pracownikami, 11 międzynarodowymi zakładami produkcyjnymi w 7 krajach i około 50 przedstawicielstwami, Wanzl wspiera swoich klientów na całym świecie jako kompetentna firma rodzinna zorientowana na wartość. Wyznacza innowacyjne trendy w rozwiązaniach dla handlu detalicznego oraz techniki magazynowej. Główne obszary specjalizacji firmy obejmują indywidualne rozwiązania intralogistyczne z działu Material Handling, w pełni zautomatyzowane systemy kontroli dostępu oraz produkty premium dla sklepów, lotnisk i hoteli.

Reklama

Właściwe podejście do efektywnej organizacji magazynu pozwala uzyskać konkretne korzyści, uporządkować przepływ pracy oraz uzyskać przewagę konkurencyjną. Wanzl jako specjalista w dziedzinie logistyki magazynowej pomaga zwiększyć efektywność procesów, skrócić czas obrotu towarem, zmniejszyć koszty operacyjne oraz poprawić jakość pracy. Wspólnie z klientem opracowuje koncepcje odpowiedniego systemu kompletacji zamówień, pakowania i transportu, aby zmaksymalizować wydajność magazynu oraz całej logistyki wewnętrznej.

Do różnego rodzaju magazynów, logistycznych i produkcyjnych, Wanzl dostarcza odpowiednie rozwiązania do transportu wewnętrznego, wózki do transportu i kompletacji począwszy od rozwiązań zwykłych ręcznych do autonomicznych, samojezdnych robotów transportowych.

Dla przykładu – oferowane przez Wanzl roboty mogą zabierać palety bezpośrednio z podłogi. Nie potrzebują one zewnętrznej infrastruktury i są gotowe do pracy 24 godziny na dobę.

Dzięki autonomicznej nawigacji i inteligentnemu oprogramowaniu do zarządzania flotą, roboty AMR utrzymują płynność produkcji bez konieczności opuszczania stanowisk pracy przez wykwalifikowanych pracowników w celu przeniesienia materiałów z jednego procesu do drugiego. Podgląd działania robotów i statystyki ich pracy można śledzić na bieżąco na smartfonie, tablecie, czy komputerze z dostępem do internetu.

Wanzl ma również bardzo bogate doświadczenie w kooperacji z firmami, w których realizowane są procesy kompletacji towarów o wadze do 600 kg.

– Jestem spokojny o przyszłość i dynamiczny rozwój naszej branży. Silne, prawdziwe Partnerstwo, wysokiej jakości produkty premium, kreatywność, innowacyjność i nowatorskie rozwiązania będą wciąż stanowiły fundament naszej oferty – dodaje Adam Flieger.